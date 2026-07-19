El operativo para blindar a Lionel Messi: cómo la Argentina le ganó de mano a España

Lionel Messi y la Selección Argentina parecen inseparables, pero hace 22 años esa historia estuvo cerca de no escribirse. España intentó nacionalizar al rosarino y la AFA debió actuar a contrarreloj para garantizar que el futuro capitán de la Albiceleste defendiera la camiseta argentina.

La historia comenzó en 2003. El seleccionado Sub-17 dirigido por Hugo Tocalli acababa de consagrarse campeón sudamericano y ultimaba los detalles para disputar el Mundial de Finlandia. Apenas una semana antes del viaje, Claudio Vivas le acercó un video con una recomendación: «Me dieron este video de un chico de Rosario que está en España. Fijate si te gusta.»

A Tocalli le alcanzaron apenas cuatro jugadas para entender que estaba frente a un futbolista fuera de lo común. Su conducción a máxima velocidad, el control de la pelota y la facilidad para dejar rivales en el camino lo deslumbraron. Sin embargo, el plantel mundialista ya estaba definido y no había margen para convocarlo.

El destino volvió a cruzarlos durante ese Mundial. Tras la eliminación en semifinales, la delegación argentina compartió hotel con la selección española. Allí, un cocinero vinculado al ambiente del fútbol volvió a hablarles de aquel chico rosarino que deslumbraba en Barcelona y les advirtió que España estaba decidida a incorporarlo a sus selecciones juveniles.

Mientras la Real Federación Española hacía todo lo posible para convencerlo, Messi tenía una postura clara: su sueño era jugar para la Selección Argentina. El problema era que, de regreso al país, el cuerpo técnico no tenía cómo ubicarlo. En una época sin redes sociales ni la inmediatez de hoy, ni siquiera contaban con un número de teléfono.

Entonces comenzó un operativo tan insólito como efectivo. Uno de los colaboradores viajó hasta un locutorio de Monte Grande, tomó la guía telefónica de Rosario, arrancó las páginas donde figuraban los abonados con el apellido «Messi» y comenzó a llamar uno por uno desde una cabina. Después de varios intentos, respondió la abuela de Lionel, quien les facilitó el teléfono de la familia en España.

Cuando finalmente hablaron con Jorge Messi, el alivio fue compartido. «Al fin que me llaman. Mi hijo se muere por jugar en la Selección Argentina y no lo llamaba nadie», les dijo el padre del rosarino.

Con el contacto establecido, el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, se comunicó con las autoridades de Barcelona para organizar un amistoso que permitiera oficializar la presencia de Messi con la camiseta argentina y bloquear cualquier intento de España por convocarlo.

El partido se disputó el 29 de junio de 2004 en el estadio de Argentinos Juniors. Messi lució la camiseta número 17, marcó un gol en la goleada por 8-0 sobre Paraguay y además asistió a Pablo Vitti y Federico Almerares.

Poco tiempo después llegó su debut en la Selección mayor, dirigida por José Pekerman. Fue un estreno inolvidable por un motivo inesperado: ingresó frente a Hungría y fue expulsado apenas 45 segundos después. En aquel plantel también estaba Lionel Scaloni.

Más de dos décadas después de aquella historia, Messi disputará una nueva final del mundo con la Selección Argentina. En el camino conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, construyendo un legado que pudo haber tenido un destino completamente distinto.

Con información de TyC Sports