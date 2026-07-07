La formación de Argentina vs. Egipto por los 8vos del Mundial 2026, confirmada: Scaloni cambia tres piezas

Lionel Messi será el capitán y Leandro Paredes afrontará su segundo partido como titular en el Mundial 2026. (Clarín Fotografía - Juano Tesone)

En la conferencia de prensa tras el agónico triunfo frente a Cabo Verde, Lionel Scaloni se mostró muy conforme con el rendimiento de la Selección y destacó especialmente la entrega del equipo en un partido complejo. Sin embargo, para el duelo de este martes desde las 13 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador pateó el tablero e introdujo cambios en todas las líneas.

Como era de esperarse, Emiliano «Dibu» Martínez seguirá en el arco, aunque la defensa tendrá una modificación. Se mantienen Nahuel Molina, Cristian «Cuti» Romero y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico reemplazará a Facundo Medina en el lateral izquierdo.

En el mediocampo también habrá novedades. Leandro Paredes ingresará por Thiago Almada y Scaloni volverá a apostar por el mismo mediocampo que utilizó ante Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. El capitán de Boca compartirá la mitad de la cancha con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En la delantera, Julián Álvarez será el socio de Lionel Messi, el goleador del equipo con siete tantos en el certamen. Lautaro «Toro» Martínez, en tanto, esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

De esta manera, la formación de la Selección Argentina será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.