Acceso pavimentado a San Javier: la obra de $2.467 millones entra en su etapa final y ya tiene fecha prevista

La pavimentación del acceso a San Javier alcanzó un 80,38% de avance y se encamina hacia su tramo final. Con la carpeta asfáltica ya extendida sobre la totalidad del recorrido, la obra comienza a concretar un reclamo histórico de la comunidad y permitirá contar con un ingreso más seguro, moderno y con mejores condiciones de transitabilidad.

En el marco de los actos por el 244° aniversario de San Javier, el gobernador Alberto Weretilneck adelantó que la intención del Gobierno provincial es inaugurar la obra durante septiembre, siempre que las condiciones climáticas permitan completar los trabajos pendientes.

Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos explicaron que la fecha estimada responde a una cuestión técnica. «Septiembre porque necesitamos temperatura para hacer la demarcación horizontal», señalaron desde el área, en referencia a la pintura de las marcas sobre la calzada, una de las últimas tareas antes de la habilitación definitiva.

Pavimentación en San Javier: qué trabajos restan

Actualmente, la obra avanza con la ejecución de las bases para las columnas de iluminación y la estructura del tablero. Además, continúan la construcción de una alcantarilla y del terraplén de acceso.

También finalizaron los cordones montantes de la intersección canalizada ubicada en el boulevard de ingreso a la localidad, mientras siguen las tareas de consolidación de banquinas, fundamentales para mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

Una vez concluidos estos trabajos, se realizará la señalización horizontal y vertical para dejar habilitado el nuevo acceso.

Una inversión de más de $2.467 millones

La obra se desarrolla sobre un tramo de más de 2.100 metros, desde la Ruta Nacional 3 hasta la localidad de San Javier, con una inversión de $2.467 millones.

El financiamiento proviene del Bono VMOS, creado a partir del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Río Negro y las empresas petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, con el objetivo de destinar parte de esos recursos al desarrollo de infraestructura provincial.

Según el Gobierno, esta inversión busca mejorar la conectividad de las localidades rionegrinas, fortalecer los servicios y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo y turístico.

De cumplirse los plazos previstos, el acceso pavimentado quedará inaugurado durante septiembre, coincidiendo con la finalización de las tareas de señalización y seguridad vial.