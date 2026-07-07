Intento de femicidio en Neuquén: la fiscalía solicitó la pena máxima de 15 años para Marco Calfio

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva para Marco Alejandro Calfio, quien ya fue declarado responsable por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa, en perjuicio de su expareja, Natalia Vilte.

La petición fue formulada por la fiscal del caso, Silvia Moreira, y el asistente letrado, Pablo Jávega, tras concluir dos jornadas del juicio de determinación de la pena en la Ciudad Judicial, por donde desfilaron un total de cinco testigos.

Al momento de justificar el requerimiento del castigo más alto contemplado para esta escala penal, la fiscal Moreira detalló los agravantes de la conducta del agresor:

“El delito prevé una pena de entre 10 y 15 años. A partir de allí es necesario analizar los atenuantes y los agravantes. El único atenuante que advierto es la ausencia de antecedentes penales del acusado (…) Este es un caso donde la extensión del daño aparece en su máxima expresión, y es por eso que entendemos que es justo y razonable aplicar una pena de 15 años de prisión más las costas y accesorias”, señaló la fiscal.

Por su parte, el abogado defensor de Calfio rechazó la solicitud del MPF y requirió que se le imponga la pena mínima de 10 años de prisión. La decisión final quedará en manos de un tribunal colegiado integrado por los jueces Juan Pablo Encina y Juan Manuel Kees, junto con la jueza Natalia Pelosso.

Un ataque brutal frenado por el auxilio de las vecinas

El hecho por el cual Calfio fue hallado culpable en abril de este año ocurrió durante la madrugada del 14 de diciembre de 2024, en la vivienda de la víctima ubicada en la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la teoría probada por la fiscalía, en un contexto de marcada violencia de género, el acusado hostigó previamente a la mujer enviándole decenas de mensajes y realizando llamadas (incluso utilizando las cuentas de redes sociales de la propia víctima) hasta lograr que ella regresara a su domicilio.

Una vez en el inmueble, Calfio la atacó ferozmente a golpes en distintas partes del cuerpo y luego la tomó del cuello con ambas manos, comprimiéndoselo con la clara intención de matarla. Mientras era agredida, la víctima comenzó a gritar de manera desesperada. Los pedidos de auxilio fueron escuchados por vecinas de la zona, quienes intervinieron de inmediato y alertaron a la policía, lo que obligó al agresor a interrumpir el ataque y escapar.

Las pruebas clave que lo condenaron

Durante el juicio de responsabilidad, el tribunal dio por acreditado el intento de femicidio basándose en un abanico de pruebas calificadas como «convergentes y contundentes», entre ellas los testimonios de las vecinas que ratificaron haber oído los gritos y haber visto las lesiones inmediatas en la víctima. Así como también los informes médicos constataron traumatismos en el rostro, cabeza, brazos y piernas de Vilte.

Entre la documental presentada estaban los análisis genéticos detectaron material de Calfio bajo las uñas de la mujer, una evidencia directa de que intentó defenderse del estrangulamiento.

En la misma instancia se presentó el relevamiento telefónico que arrojó que el acusado realizó 69 llamadas en pocas horas, demostrando un patrón de hostigamiento y control absoluto. A esto se sumaron mensajes con insultos, amenazas y denuncias anteriores que confirmaban el calvario sostenido que vivía la víctima.

La readecuación de la causa

Si bien Natalia Vilte falleció pocas horas después del violento episodio, los informes forenses determinaron que su deceso no fue consecuencia directa de las heridas provocadas por la golpiza o el intento de asfixia de Calfio, sino que se produjo por una asfixia sin intervención de terceros.

Debido a este hallazgo científico, la fiscalía —que originalmente investigaba el caso como un femicidio consumado— readecuó la imputación y avanzó en el juicio bajo la figura de femicidio en grado de tentativa, delito por el cual ahora el acusado se enfrenta a la pena máxima de 15 años.