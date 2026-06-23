El plan de Scaloni para la última fecha de la Selección Argentina contra Jordania

A falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos, la Selección Argentina se aseguró el primer lugar en el grupo J tras vencer a Austria por 2-0. Además, se vio favorecida por la caída de Jordania ante Argelia en el cierre de la jornada (2-1).

La Albiceleste cerrará la primera ronda ante Jordania el próximo sábado 27 de junio a las 23 horas y Lionel Scaloni ya empieza a pensar el equipo para este duelo. Luego del triunfo ante el equipo africano, el DT recalcó en conferencia de prensa cuál es la planificación para el «La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos«.

Uno de los nombres que seguramente no estará ante el conjunto asiático será Cristian Romero. El Cuti salió con una dolencia y se lo vio en el banco de suplentes con hielo en su rodilla. Claramente, no será exigido y se aguardará su evolución para el partido clave de 16avos de final.

Quienes podrían estar desde el inicio son Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico. Ante Austria, ambos entraron en el complemento y sumarían minutos claves para pelear el puesto en el «once ideal» de la Selección Argentina.

La gran incógnita será la presencia o no de Lionel Messi. El capitán argentino cumplirá 39 años este miércoles y ya lleva cinco goles en el Mundial. El DT campeón del mundo decidirá si le da descanso o si lo manda a la cancha para que siga aumentando su récord como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Otros que están en duda son Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, quienes son piezas claves del campeón del mundo y hasta el momento disputaron los 180 minutos de Argentina en esta cita mundialista.

Las modificaciones para el próximo partido dependerán de la evolución de los futbolistas en las prácticas de la semana. No se descarta una rotación masiva. Este martes, la Albiceleste volverá a entrenar en Kansas y habrá un regenerativo para los jugadores que fueron titulares ante Austria y quienes tuvieron poca o nula actividad harán trabajos con pelota.