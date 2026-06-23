La prensa internacional enloqueció con Messi tras otro récord histórico: «El rey del mundo» e «inmortal»

La Selección Argentina venció por 2-0 a Austria y se clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026. La gran figura en Dallas fue nuevamente Lionel Messi, que anotó un doblete y se convirtió en solitario en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Con 18 goles en 28 partidos, la Pulga superó a Miroslav Klose (16) con quien estaba igualado en la previa al partido, y se ubica en lo más alto de goleadores en toda la historia de la competencia y también en esta edición.

Tras otra destacable actuación, los medios internacionales se hicieron eco del show del 10. En España, el diario AS tituló: «Messi sube al cielo. Leyenda de leyendas». Mundo Deportivo hizo hincapié en la vigencia del astro: «Messi es una locura, inmortal«.

En Francia también destacaron al capitán argentino. L’Equipe colocó: «El rey del mundo. Se convierte en el jugador más goleador de la historia de esta competencia«. Aunque también detallaron que «Mbappé aún puede competir con él».

Por otro lado, Gazzetta dello Sport de Italia dejó las comparaciones de lado y exaltó a la Pulga: «No hay nadie como él«. En una nota aparte describieron: «Es imparable. Nadie más en el Mundial se le compara»

Además, el diario The Daily Telegraph no dudó y fue claro: «Messi, el mejor de todos los tiempos. Bate el récord de la Copa del Mundo«. Por otro lado, Record de México resaltó todos las marcas logradas «Lionel Messi es inevitable. El de más juegos, más minutos y hasta más penaltis fallados. ¡Y lo que falta!».

Por último, el medio estadounidense The Atletic eligió titular con una pregunta para su sitio online, donde remarcó la sorpresa por las actuaciones de Lio: «¿Cómo es que Lionel Messi está dominando la Copa del Mundo a los 38 años?».