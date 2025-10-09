El posteo de Marcos Rojo por la muerte de Miguel Russo tras su polémica salida de Boca

Marcos Rojo dejó de lado sus diferencias y se tomó unos minutos para hacer un posteo en homenaje a Miguel Ángel Russo, en el día de su muerte. El defensor, que no había terminado de la mejor manera con el DT tras su salida de Boca, reposteó el pésame que Racing hizo en sus redes.

Cómo fue la discusión de Marcos Rojo con Miguel Russo que derivó en su salida de Boca

La relación entre el experimentado DT y el defensor académico no era la mejor. De hecho, Rojo hizo público que antes de su salida de Boca había tenido una discusión con Russo que ya no lo quería en el equipo.

El posteo de Marcos Rojo para Miguel Russo.

El exfutbolista de la Selección argentina -mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018-, aseguró que Russo le esgrimió motivos “muy duros” de asimilar, al comunicarle que ya no lo quería en el equipo. “Me dijo que ya no tenía la edad y que no podía jugar a ese nivel”, reveló Rojo, de 35 años.

“Fue realmente muy duro, no me lo esperaba. Yo le dije que lo entendía, y que si prefería contar con Ayrton (Costa) lo aceptaba. Que iba a seguir entrenando y tirando para adelante”, declaró Rojo durante una nota con ESPN.

Rojo sostuvo que los roces con Boca venían desde hacía varias semanas. “Empezó todo en el partido contra Independiente: me sentí mal ese día. Al otro día me presenté, entrené. Después (el entonces DT interino Mariano) Herrón me sacó”.

“Luego, de un día para el otro, yo era el culpable de que habíamos quedado eliminados (contra Alianza Lima) y que me había ido al cumpleaños del Pipa (Benedetto) en Paraguay. Duele, porque tengo hijas y ya entienden y leen y miran. Eso me jodía, porque me culparon de algo que no había hecho”, completó.

Cuando le preguntaron cuál fue el motivo que derivó en su salida del club, Rojo respondió: “No sé qué me sacó de Boca. Nunca supe la verdad. Nadie vino a decirme las cosas de frente, o qué había pasado, o cuál era la molestia que yo había causado. Nunca lo supe y no lo voy a saber tampoco“.