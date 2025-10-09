Fallecimiento de Miguel Ángel Russo: revelaron cuál fue su último deseo antes de morir

El DT y futbolista murió tras un larga lucha contra un cáncer desde 2017. El futbol argentino lo despide con gran cariño y respeto. Además, se reveló cuál fue su último deseo que emocionó a los hinchas de Boca. Los detalles.

Fallecimiento de Miguel Russo: revelaron cuál fue su último deseo antes de morir

Miguel Ángel Russo murió este miércoles a los 69 años. El ex futbolista y técnico luchó durante varios años con una enfermedad que lo sorprendió en 2017. Tras el deceso, cientos de despedidas de clubes y jugadores del futbol argentino y mundial inundaron las redes sociales.

Este jueves se realizará el velorio en La Bombonera, según informó Boca en las redes sociales. El club de la Ribera fue la última institución que el DT dirigió y en la cual logró la última Libertadores del Xeneize, allá por el año 2007.

Desde temprano, cientos de hinchas se acercan para darle el último adiós a una persona que dejó un legado en distintos clubes del futbol argentino. Además, el plantel de Boca ya se encuentra en el estadio. A su vez, se reveló que los jugadores de Rosario Central también se acercarán para despedir al técnico que tuvo un glorioso paso por el Canalla.

Fallecimiento de Miguel Ángel Russo: revelaron cuál fue su último deseo

El futbol argentino está de luto tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dejó un legado imborrable como entrenador y persona. Además de sus éxitos deportivos, como títulos o ascensos, Miguelo será recordado con gran cariño por su alegría, respeto y calidez, que mantuvo hasta sus últimos días.

Luego del deceso, desde TyC Sports confirmaron cuál fue el último deseo de Miguelo antes de morir: «Pidió que lo vistieran con la ropa de Boca«, aseguraron. El DT decidió irse con los colores azul y oro, que marcaron su carrera y su vida. Finalmente, el cuerpo fue retirado de su casa con la indumentaria del Xeneize.

Este gesto emocionó al Mundo Boca y a todo el futbol argentino, que despidió con respeto a una persona respetada y admirada por todo el ambiente deportivo.