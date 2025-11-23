El Puma Martínez no pudo con Jesse Rodríguez, perdió por nocaut y se quedó sin invicto

Fernando «Puma» Martínez no pudo aprovechar su gran chance y cayó ante el estadounidense Jesse «Bam» Rodríguez en Riad, Arabia Saudita.

El norteamericano fue superior y se impuso luego de un nocaut en el 10° round. De esta manera, se quedó con los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y The Ring del peso supermosca.

El boxeador argentino llegó a este combate como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), con un invicto con 18 triunfos (9 por KO) al igual que su rival que ahora tiene 26 victorias (16 por KO).

A partir del tercer round, Rodríguez impuso condiciones con mucha precisión en sus golpes. Con el correr de la pelea, la única posibilidad para Martínez era un nocaut.

La mano salvadora no llegó y el golpe ganador fue el del estadounidense en el round 10. Con un zurdazo letal, Rodríguez conectó y el Puma no se pudo levantar, visiblemente afectado.

Martínez, de 34 años, no pudo alcanzar la gloria en su velada más importante después de varios triunfos resonantes. De esta manera, Argentina se queda sin campeones mundiales vigentes.