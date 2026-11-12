El Rally Mundial vuelve a Córdoba y se termina una espera de siete años

Córdoba recupera lo que siempre fue suyo. El Rally Mundial volverá a correr por las serranías de la provincia durante la próxima temporad. Bajo el lema «Vuelve el rally, vuelve a casa», anunció este jueves el gobernador Martín Llaryora, quien encabeza la oficialización de la noticia, tras la firma del contrato con el promotor del WRC, el Campeonato Mundial de Rally por su sigla en inglés.

Llaryora estuvo acompañado por Eric Boullier, CEO del promotor del WRC, César Carman III, el presidente del Automóvil Club Argentino; Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes; y Felipe McGough, promotor local del evento, entre otras autoridades, en la presentación que se realizó en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario. También hay presencia de representantes de la FIA y de intendentes de diferentes ciudades y localidades por las que pasará el evento.

La última vez, en 2019

La noticia era muy esperada en Córdoba y desde hace tiempo que el Gobierno provincial venía trabajando en esta posibilidad. La última vez que el WRC estuvo en Córdoba fue en 2019, cuando se impuso el belga Thierry Neuville, con el Hyundai i20 Coupe WRC. Luego, no se disputó en 2020 a causa de la pandemia y posteriormente se cayó el contrato. La presencia del WRC se dio en Chile y Paraguay.

Tras varias idas y vueltas, que incluyeron la salida de David Eli, histórico organizador del Rally Argentina durante muchos años, el gobierno de Córdoba apostó por otro camino y finalmente logró su cometido.

En 2027, se correrá una prueba Pre-Event como último evento previo al regreso del WRC a Córdoba. Pero los cordobeses y los amantes del Rally Mundial ya saben que volverán a tener una cita imperdible a partir de 2028. En cuanto a la fecha, será en la primera parte del calendario del Campeonato Mundial de Rally, entre los meses de marzo y abril.

Info: La Voz del Interior