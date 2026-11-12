El Ruso Ascacibar sufrió una lesión en la rodilla: cuándo podría volver a jugar

Santiago Ascacibar sufrió un esguince en la rodilla derecha y es difícil que pueda llegar a la semifinal de la Copa Argentina del sábado en la que Boca enfrentará a Banfield.

El Ruso se lesionó en la última jugada del partido contra Defensa y Justicia en la Bombonera en el que el Xeneize se consagró campeón de la tabla anual. El volante rechazó y Valentín Loza le dio una dura patada.

El esguince es leve (grado 1) por lo que todavía no lo descartan para el duelo con el Taladro. El mediocampista viajará junto al plantel y lo esperarán hasta último momento.

Santiago Ascacibar tiene un fuerte dolor en la rodilla producto del golpe que recibió en la última jugada ante Defensa y Justicia. Es duda para el partido del sábado ante Banfield. Igual viajaría a Mendoza. https://t.co/w3RwSKiiNX — Lucho (@luchocofano) November 12, 2026

Ascacibar llega 8 goles este año y es el segundo máximo anotador del equipo en la temporada detrás de Miguel Merentiel. Es una pieza clave para el Vasco Arruabarrena.

Si no lo ven en condiciones, sería reemplazado por Tomás Belmonte. Otra opción, más ofensiva, es que entre Tomás Aranda y haya un cambio de esquema.

El otro que está en duda es Lautaro Blanco que entrenó de manera diferenciada por una fatiga muscular. Es el jugador que más minutos tuvo en el semestre. Si no llega, lo podría reemplazar Malcom Braida.

Boca enfrentará a Banfield el sábado a las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la segunda semifinal de la Copa Argentina. En la final, ya espera Platense que eliminó a Atlético Tucumán.