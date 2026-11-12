Crimen de Agustín Troncoso en Cipolletti: condenaron a 11 años de prisión al autor del homicidio

El hombre declarado culpable del homicidio simple de Agustín Troncoso fue condenado a 11 años de prisión. La lectura de la sentencia se realizó este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, donde el tribunal también dispuso las accesorias legales y las costas del proceso.

La resolución estuvo a cargo de la presidenta del tribunal colegiado, Agustina Bagniole, y contó con la adhesión de la jueza Florencia Caruso Martín y el juez Marcelo Gómez. También estuvieron presentes el fiscal del caso, Martin Pezzetta, y el abogado querellante que representa a la familia de la víctima. El defensor particular estuvo ausente.

¿Por qué recibió 11 años de prisión el autor del homicidio?

Para determinar la pena, el tribunal tuvo en cuenta lo ocurrido durante el juicio de censura, instancia en la que declararon los familiares de Troncoso y expusieron las consecuencias que provocó su muerte en el núcleo familiar.

Durante la lectura de la sentencia, Bagniole señaló que el condenado fue quien introdujo un cuchillo en una confrontación, que hasta ese momento, se desarrollaba a golpes de puño. También remarcó que utilizó el arma blanca contra una región vital del cuerpo.

Además, indicó que no se acreditó una situación de legítima defensa que justificara el uso del cuchillo. En ese sentido, destacó la marcada desproporción entre el motivo de la pelea y la decisión de utilizar un elemento con potencial mortal.

Finalmente, el tribunal resolvió por unanimidad imponer una pena de 11 años de prisión.

Cómo fue el homicidio de Agustín Troncoso

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2025 en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti. Troncoso estaba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública, junto a otras dos personas, cuando empezó una discusión con el imputado.

La pelea continuó fuera del rodado y ambos comenzaron a agredirse físicamente. En ese contexto, el agresor sacó el cuchillo y apuñaló a Troncoso en la zona de la axila derecha. La herida afecto una región vital y provocó su muerte en el lugar. Luego del ataque, el imputado se retiró del sitio, mientras la victima quedo tendida en la calle sin signos vitales.

El acusado fue detenido en enero de 2026, cuando se le formularon cargos por homicidio simple en carácter de autor y quedó en prisión preventiva.