Racing Bulls confirmó su dupla para 2027 y solo queda una butaca libre en la Fórmula 1

Se termina de llenar el rompecabezas para 2027. La parrilla de pilotos de la Fórmula 1 para el próximo año conoció hoy oficialmente a la dupla que acelerará los autos de la escudería Racing Bulls, la estructura “B” de Red Bull.

Esta mañana, a través de su sitio oficial de redes sociales, el team con sede en Faenza (Italia) confirmó que Liam Lawson y Arvid Linblad continuarán siendo los pilotos del equipo en la temporada entrante. De esta forma, solo queda por conocerse una sola butaca.

Si hubo grandes rumores en las últimas semanas sobre posibles cambios en la alineación, finalmente la junta directiva decidió volvió a confiar en el neozelandés y el británico, de gran primer año en la máxima, que de momento mantienen a la escuadra en el 5° puesto del campeonato de constructores.

Lawblad are locked in for ‘27 🔒 Liam and Arvid will continue with the Team for the 2027 Season 🤙 #F1 #VCARB https://t.co/ZmJkus9R6I — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 12, 2026

Esos resultados consolidaron su lugar frente a la presión por promover a jóvenes pilotos del programa de Red Bull. De finalizar como el “mejor del resto”, el team satélite alcanzará la mejor posición desde su llegada a la Fórmula 1 en 2006, tras la compra de la recordada escudería Minardi.

Lawson, que durante tres carreras reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull, aportó 89 puntos cuando todavía restan tres carreras, más del doble que Lindblad en su primera temporada (38).

El neozelandés de 24 años había quedado bajo evaluación mientras la escudería buscaba equilibrar la necesidad de rendimiento inmediato con su objetivo de formar pilotos para Red Bull Racing. Nikola Tsolov, piloto búlgaro destacado de la Fórmula 2, aparecía como posible reemplazante después de realizar pruebas privadas y una primera práctica libre para novatos en México.

Pero las actuaciones de Lawson en el tramo final de la temporada inclinaron la decisión a su favor. Fuentes consultadas por el sitio especializado Motorsport durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil (largó 3°) indicaron que sus actuaciones en el triplete de las Américas revirtieron la presión interna para que la dirección respaldara a Tsolov.

Con la confirmación de Racing Bulls, ahora solo queda esperar la formación definitiva de Haas, que hace un mes anunció al brasileño Rafael Camara como piloto para 2027. Aunque todavía no hubo anuncio, todo indicaría que el joven inglés Oliver Bearman continuaría en el team noteamericano, siendo el N°1 de la plantilla.