Villa La Angostura confirmó las fechas de la Fiesta de los Jardines 2027: cuándo se realizará

Villa La Angostura confirmó las fechas de la Fiesta de los Jardines 2027.

La Fiesta Nacional de los Jardines 2027 ya tiene fechas definidas. La Municipalidad de Villa La Angostura confirmó cuándo se realizará la próxima edición del evento cultural y turístico más importante de la localidad.

Cuándo se realizará la Fiesta de los Jardines 2027

El festival cordillerano, que se realiza cada mes de febrero en coincidencia con el fin de semana largo de Carnaval, tendrá lugar este año del 5 al 7 de febrero. Desde el Ejecutivo recordaron que su objetivo principal es «promover el embellecimiento de la localidad mediante el arreglo y cuidado de jardines, parques y espacios verdes».

Si bien aún no se brindaron detalles precisos sobre cada actividad, desde la organización adelantaron que se llevará a cabo el tradicional concurso de jardines y el desfile de carrozas sobre la céntrica Avenida Arrayanes.

En cuanto a las propuestas culturales, se precisó que durante las noches de la Fiesta de los Jardines 2027 se montarán distintos escenarios donde se presentarán artistas, agrupaciones de danza de la región andina y músicos consagrados de nivel nacional de distintos géneros como folclore, rock, pop, cumbia y música tropical.

El predio festivo contará también con espacios dedicaos a la economía local: