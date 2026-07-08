Banco Patagonia invita a vivir un invierno diferente con beneficios exclusivos en Bariloche y El Bolsón

Banco Patagonia renueva su acompañamiento a los principales destinos de nieve de la región con servicios y beneficios pensados para disfrutar al máximo las vacaciones de invierno.

Cada invierno, la Patagonia invita a descubrir paisajes nevados, montañas y experiencias que combinan aventura y descanso. En esta temporada 2026, Banco Patagonia vuelve a acompañar a sus clientes con una propuesta de beneficios exclusivos para disfrutar de Bariloche y El Bolsón con mayor comodidad, descuentos y servicios especialmente pensados para quienes eligen la nieve.

La principal novedad es el Bus Banco Patagonia Visa, un servicio gratuito destinado a clientes Singular que conecta todos los días el centro de San Carlos de Bariloche con el Cerro Catedral. Con dos frecuencias por la mañana y dos por la tarde, el recorrido parte desde la sucursal del banco ubicada sobre calle Perito Moreno y permite llegar a la montaña de manera cómoda y sin preocuparse por el traslado.

En la base del Cerro Catedral también funciona el Refugio Banco Patagonia, un espacio exclusivo abierto todos los días de 9 a 18 donde los clientes pueden descansar entre una bajada y otra, acceder a wifi gratuito, utilizar lockers, cargar sus dispositivos móviles y disfrutar de snacks y obsequios especiales.

La propuesta también alcanza a Laderas Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, donde Banco Patagonia acompaña durante toda la temporada con beneficios para que sus clientes puedan disfrutar de uno de los centros de esquí de mayor crecimiento del país, rodeado por algunos de los paisajes más atractivos de la cordillera.

Además, quienes recorran la región podrán acceder a tres cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa y Mastercard de Banco Patagonia en servicios de transporte como Tren Patagónico, Ceferino, Turisur Hitrabel, Fredes y Transporte Imaz, facilitando los traslados entre los principales destinos turísticos.

Con servicios exclusivos, financiación y propuestas pensadas para acompañar cada momento del viaje, Banco Patagonia reafirma su compromiso con el turismo patagónico y con una temporada que promete mucha aventura y experiencias inolvidables.

Beneficios en Bariloche:

REFUGIOS

Refugio Lynch y Refugo Knapp, 30 % de descuento abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia. Tope $ 30.000.

ALMUNDO

Abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia, 10% de descuento + 12 cuotas sin interés en Hoteles y Actividades turísticas. Llao Llao Resort, Golf-Spa, Villa Sofía Apart Hotel & Spa, Alma Del Lago Suites & Spa, Village Catedral, Hampton by Hilton Bariloche, y más. En vuelos, 6 cuotas sin interés abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.

CHOCOLATERIAS

Mamuschka y Del Turista: Todos los días.Con todas las tarjetas de crédito, hasta 30 % de descuento más 3 cuotas sin interés. Tope hasta $ 20.000

Rapa Nui: Sábados y domingos. Con tarjetas de crédito VISA Banco Patagonia. 15% clásica y plus. Tope $10.000. 25% plus. Tope $15.000

Exclusivo plan sueldo y jubilados: Sábados y domingos. Con tarjetas de crédito VISA Banco Patagonia. 20% clásica y plus. Tope $12.500. 30% singular. Tope $20.000.

Chocolaterie, Arrayan, Amancay, Tante Frida, Saurios, Cabaña Mico: 30% de descuento. Tope $20.000 + 3 cuotas sin interés. Con todas las tarjetas del crédito de Banco Patagonia, en locales adheridos.

ESCUELAS DE SKI

Patagonia Ski School: Todos los días. Con todas las tarjetas de crédito. 15% clásica. Tope $30.000 + 3 cuotas. 20% plus. Tope $40.000 + 3 cuotas. 25% singular. Tope $50.000 + 3 cuotas.

Patagonia Club Ski: 6 cuotas sin interés. Todos los días.Con todas las tarjetas del crédito de Banco Patagonia.

Club Andino Piltriquitrón: 10% de descuento + 3 cuotas sin interés. Sin Tope. Todos los días.Con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.

RENT A CAR

Vehiculos del Sur, 360 renta car, Dubrounik, Noval Rental: 10% de descuento + 3 cuotas sin interés. Tope $30.000. Con todas las tarjetas de crédito de crédito de Banco Patagonia. En locales adheridos.

GASTRONOMIA

El Boliche de Alberto, Quiven, Madurado, Cervecería Bachmann, Patio Cervecero, El Tablón, EL Bodegón, Lapacho. 30% de descuento. Tope $30.000. En locales adheridos, abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.

INDUMENTARIA

Familia Galván, Liquid, Pura Vida, Roca Bruja, Segurandes, Lokalani, Bioceánica, Las Lengas y más. 30% de descuento + 3 cuotas sin interés. Tope $25.000. En locales adheridos, con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.

El Bolsón:

CENTRO DE SKI LADERAS, CERRO PERITO MORENO

Hasta 9 cuotas con tarjeta VISA (6 cuotas para Clásica y Plus y 9 cuotas para Singular) en Medios de elevación, Rental (Alquiler de equipos) y Escuela de Ski.

HOTELES

Cordillera y Apres Ski, 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito VISA Banco Patagonia

GASTRONOMIA

A gusto y La Esquina, 30 % de descuento, abonando con tarjeta de crédito Visa y Master Banco Patagonia. Tope $ 40.000

INDUMENTARIA

Montagne, Diez deportes y Salomon, 30% de descuento + 3 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa y Master Banco Patagonia. Tope $25.000.