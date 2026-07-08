Neuquén recibirá a Maligno Torres: cuándo es y cómo participar de la charla del campeón olímpico de BMX

Neuquén se prepara para recibir a uno de los grandes referentes del deporte argentino. José «Maligno» Torres, campeón olímpico de BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de París 2024, se presentará con la disertación «El Sueño Olímpico». La propuesta pretende compartir experiencias que marcaron su carrera hasta alcanzar la máxima consagración y es abierta al público con inscripción previa y cupos limitados.

La actividad será este sábado, de 10 a 12, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén y es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Neuquén y la agencia Crossover.

Durante la charla, el cordobés repasará los momentos más importantes de su trayectoria, desde los sacrificios y las dificultades que enfrentó hasta la preparación física y mental que le permitió convertirse en campeón olímpico.

Además, cabe destacar que la propuesta está dirigida no solo a quienes practican BMX o deportes extremos, sino también a estudiantes, entrenadores, familias y cualquier persona interesada en conocer una historia de esfuerzo, disciplina y superación.

El secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli, destacó la importancia de recibir al deportista y remarcó el valor de acercar este tipo de experiencias a la comunidad.

«Es un orgullo enorme recibir en nuestra ciudad a un referente de la magnitud de ‘Maligno’ Torres. Este evento no solo tiene una trascendencia deportiva internacional por lo que representa una medalla olímpica, sino que también demuestra el valor de la articulación pública y privada. Cuando el municipio y las empresas locales trabajan con un objetivo común, logramos traer propuestas de primer nivel accesibles para todos los neuquinos«, expresó.

Además, el funcionario puso el foco en el reconocimiento a los deportistas de la región. «Detrás de un logro de esta escala hay una vida entera de sacrificios. Queremos aprovechar esta oportunidad para reconocer el enorme esfuerzo diario que realiza cada uno de nuestros atletas locales. El camino del alto rendimiento está lleno de barreras invisibles y el compromiso, la disciplina y la entrega constante son los verdaderos cimientos que nos inspiran a seguir apoyándolos desde el Estado y la comunidad», afirmó.

La participación será gratuita, aunque los cupos son limitados. Quienes deseen asistir todavía pueden inscribirse a través del formulario oficial habilitado por la organización.

Cuándo y dónde será la charla de Maligno Torres en Neuquén

Actividad: Disertación «El Sueño Olímpico».

Disertante: José «Maligno» Torres.

Fecha: Sábado 11 de julio.

Horario: De 10 a 12.

Lugar: Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Neuquén.

Entrada: Gratuita, con inscripción previa y cupos limitados.