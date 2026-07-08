Plaza Huincul aborda la prevención del suicidio con una línea telefónica las 24 horas

Empezó a funcionar una línea municipal que será el primer eslabón en la atención y prevención del suicidio en Plaza Huincul. Un equipo de voluntarios serán los encargados de brindar la primera escucha y coordinar con el área de Salud Mental del hospital de Complejidad Media de la comarca petrolera para su posterior abordaje.

Esta línea que es la 2996092226 atenderá también a aquellas personas que transitaron el suicidio de un familiar.

La propuesta se implementó a través de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, a cargo de Soledad De la Cruz, quien recibió la inquietud de Víctor Troncoso y Mónica Cinquegrani sobre la necesidad de contar con algún dispositivo de ayuda y contención.

El nombre oficial que recibe es el de línea municipal de atención primaria y prevención del suicidio. Y se propone poner en marcha e implementar las políticas públicas de prevención, promoción de la salud mental y acompañamiento comunitario.

Este dispositivo municipal servirá de orientación y acompañamiento para quienes atraviesen crisis emocional, angustia o riesgo suicida. Servirá como una primera instancia de contención y permitirá hacer la detección temprana y la construcción de redes de cuidado.

Las operadoras y operadores de la línea fueron especialmente capacitados serán los encargados de evaluar la situación. Según la complejidad de cada caso, se efectuará la derivación a los equipos especializados del servicio de Salud Mental del hospital de la comarca petrolera.

La salud mental como política

«Trabajar en esta temática, en forma conjunta con el municipio, le empezamos a dar forma para llevar adelante el programa. Tuvimos en cuenta la experiencia que, hasta ahora, venimos trabajando con la atención de personas que sufren violencia de género, pensamos esta línea de la misma manera», describió la secretaria de Mujer, Género y Diversidad, De la Cruz. Lo dijo en la presentación oficial del programa.

Hubo un trabajo previo con el servicio de Salud Mental del hospital, a través de la psicóloga Antonela Di Maggio. «Hablamos también de la posvención porque sabemos que el suicidio genera un daño expansivo en las familias y nos parece propicio hacer el acompañamiento», agregó. Además, sostuvo que una «escucha a tiempo puede cambiar las cosas de forma rotunda».

Uno de los promotores de la inicitiva, Troncoso describió que hay muchos mitos alrededor del suicidio y mencionó que la persona atraviesa una situación compleja y de difícil resolución sin encontrar una salida. «El objetivo de esta línea es brindar una herramienta para que, si se da la oportunidad, poder escuchar y ayudar. Darle a entender que hay otras salidas», sostuvo.

Agregó que se trata de una «tarea muy noble, por eso creemos que no tiene que tener costo. Para mí es muy importante. Me tocó vivir la experiencia en forma personal. No alcancé a llegar a tiempo la primera vez, así que espero llegar ahora, a través de esta línea telefónica», concluyó.

El intendente Claudio Larraza refirió que se trata de una problemática sobre la que «tenemos que preocuparnos y ocuparnos», por lo que celebró esta herramienta que se puso en marcha.

La comuna será la encargada de disponer la infraestructura, el personal en psicología y las personas que intenvendrán en la atención primaria para luego hacer la conexión con Salud Mental. Resaltó y agradeció que los operadores telefónicos son voluntarios.

En el acto estuvieron funcionarios de Salud, instituciones oficiales, Policía y la cooperativa Copelco.