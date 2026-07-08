Tras la sesión del GNL, la Legislatura de Neuquén quedó prácticamente paralizada

La comisión de Energía que preside Damián Canuto (PRO) y cuya secretaria es Cielubi Obreque (MPN) fue una de las pocas que no se suspendió. Foto Florencia Salto.

Luego de que la Legislatura de Neuquén respaldara el acuerdo para el desarrollo del proyecto GNL, los diputados entraron en modo receso.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Hacienda, por donde pasan la mayor parte de los proyectos antes de llegar al recinto, bajaron las persianas dos semanas antes de que comience el parate invernal.

Producto de esto una de las iniciativas que quedó frenada es la reforma de la ley de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los tres poderes del Estado, que impulsa la oposición, más precisamente la libertaria Brenda Buchiniz. Si junta apoyos, en el segundo semestre podrá lograr que vuelva al orden del día.

La semana pasada se debatió el protocolo para implementar los narcotest en la Legislatura, aunque la comisión de Derechos Humanos no emitió despacho. La de Producción se juntó pero no tuvo quorum y la de Educación avanzó en un plan provincial destinado al bienestar emocional de estudiantes, docentes y personal no docente.

La única comisión que no se suspendió fue la de Energía, que está discutiendo una actualización del código de procedimiento minero y un régimen de regalías para la actividad en la provincia. Estos proyectos fueron presentados por el gobernador Rolando Figueroa el 1 de marzo pasado.

El receso finaliza el viernes 24 de julio, con lo cual la actividad se retomará el lunes 27. De acuerdo al calendario legislativo las próximas sesiones se realizarán el 12 y 13 de agosto.