Ya lo sabemos: la pasión de los hinchas argentinos en el Mundial 2026 trasciende de forma habitual los límites tácticos de los estadios para adentrarse en el terreno de los mitos, las cábalas extremas y los rituales comunitarios de protección para la Selección Argentina.

En medio del avance de la Scaloneta hacia los tramos decisivos del Mundial 2026, las plataformas virtuales registraron una explosión de contenidos relacionados con una práctica esotérica de archivo: introducir en el freezer el nombre o la figurita de los futbolistas rivales más peligrosos, para neutralizar su rendimiento.

Sin embargo, la viralización masiva de esta técnica encendió las alertas entre los especialistas del entorno místico debido a la gran cantidad de simpatizantes que ejecutan la maniobra de forma descuidada. Te contamos cómo prepararte para el próximo partido.

Mundial 2026: el desarme del recipiente y el descarte respetuoso al congelar a un jugador

La finalización de este tipo de cábalas mundialistas requiere de un protocolo tan riguroso como su puesta en marcha: la primera medida fundamental, para quienes decidieron congelar a un jugador, consiste en desarmar el congelamiento una vez que el partido o el objetivo deportivo del torneo ha concluido de forma definitiva.

Bajo ninguna circunstancia se debe olvidar el elemento dentro del electrodoméstico por tiempo indeterminado, ya que los conocedores de la disciplina advierten que los estancamientos prolongados pueden revertir la carga original de protección deseada para la Selección Argentina.

Para ejecutar el desarme de forma correcta, se debe retirar el recipiente de la heladera y permitir que el hielo se derrita de manera natural a temperatura ambiente, sin forzar el proceso con agua caliente o microondas.

Una vez que el contenido vuelve a su estado líquido, se debe desechar el papel o la figurita afectada de forma totalmente respetuosa y segura: la recomendación general indica envolver los restos con abundante papel de diario o bolsas oscuras y depositarlos directamente en el cesto de la basura exterior, evitando que los residuos simbólicos permanezcan circulando en las inmediaciones del hogar de los simpatizantes.

Cierre de intenciones, encendido de velas y recaudos energéticos en el Mundial 2026

El segundo paso crítico de la guía esotérica se enfoca en la transmutación de la atmósfera habitacional, tras interactuar con la identidad de un rival. Una vez descartado el envoltorio, el hincha debe manifestar su agradecimiento de forma explícita, dando por concluida la intención de bloqueo deportivo mediante una oración íntima de su preferencia o procediendo al encendido de una vela blanca tradicional.

Este elemento actúa como un canalizador de purificación, devolviendo la armonía y la neutralidad a los espacios que albergaron la tensión del partido.



1. Descongelación natural: fase posterior al partido. Retirá el recipiente del freezer, una vez cumplida la meta deportiva del partido, y dejá que el hielo se licúe por completo a temperatura ambiente, sin acelerar el proceso.

2. Descarte seguro de materiales: fuera del hogar. Tomá el papel o la figurita del futbolista rival, envolvela de forma segura en papel oscuro o de diario y desecha el remanente en la basura pública, fuera de la vivienda.

3. Agradecimiento y encendido de vela blanca: canalización de luz. Realizá una oración de cierre o encendé una vela de color blanco para purificar los entornos, cortando de forma definitiva la intención de interferencia aplicada sobre el deportista.

4. Resguardo de la salud energética: uso restrictivo. Evitá reiterar esta cábala de manera continua. Los chamanes aconsejan reservar la técnica únicamente para situaciones límite de la Copa del Mundo, protegiendo las vibraciones del hogar.



El uso recurrente de estas dinámicas caseras no es recomendable para la vida cotidiana: los expertos en el campo energético sugieren manejarse con máximos recaudos y no replicar estos trends de TikTok o Instagram sin la seriedad correspondiente, entendiendo que el verdadero valor del Mundial 2026 se dirime en el talento de los protagonistas sobre el césped.