El recordado «crashgate» de Singapur 2008, que le valió la expulsión de por vida a Flavio Briatore de la F1

El accidente de Nelson Piquet Jr. motivó la salida del auto de seguridad, tal como había planeado Briatore.

La primera edición del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 se dio en la temporada 2008. Un estreno por demás controversial en el circuito urbano de Marina Bay, cuyo resultado final quedó marcado como uno de los mayores escándalos en la historia moderna de la máxima.

Curiosamente, el principal protagonista de la película fue nada menos que el italiano Flavio Briatore, jefe ejecutivo del equipo Alpine donde compite el argentino Franco Colapinto. Por entonces, el italiano también asumía la responsabilidad suprema de la escudería, tomando las decisiones de mayor peso.

Luego de un 2007 opaco en términos deportivos, el team francés procuraba volver al éxito logrado años atrás con el español Fernando Alonso, que para 2008 había regresado a la estructura con sede en Enstone tras una escandalosa temporada anterior en McLaren.

La primera parte del calendario 2008 transcurrió sin pena ni gloria. Renault apenas sumaba puntos y se encontraba muy lejos, en términos competitivos, de reflotar aquellos grandes logros conseguidos con el asturiano en 2005 y 2006, cuando logró el bicampeonato.

En ese contexto entró en acción el plan del controversial y excéntrico Briatore, en complicidad con el jefe técnico del team, Pat Symonds, y la participación excluyente del brasileño Nelson Piquet Jr., compañero de equipo de Alonso aquel año.

Nelson Piquet Jr., junto a Flavio Briatore (en medio) y Fernando Alonso.

Todo salía tal cual lo planeado, hasta que…

Briatore y Symonds le ordenaron a Piquet que estrelle su monoplaza intencionalmente contra el muro de la curva 17, durante la vuelta 13 de competencia. “Hazlo lo más real que puedas”, contó Piquet años más tarde que le indicó Briatore. El joven brasileño, hijo del tres veces campeón mundial, cumplió con el pedido.

¿Cuál era la estrategia? Fernando Alonso había hecho una parada en boxes muy temprana. El accidente de Piquet obligó a la salida del coche de seguridad (Safety Car) y al cierre temporal de la calle de boxes. Por ende, cuando los demás pilotos tuvieron que entrar a repostar bajo el coche de seguridad, Alonso heredó las primeras posiciones y terminó ganando la carrera.

El escándalo salió a la luz un año después, cuando Nelson Piquet Jr. fue despedido de Renault por malos rendimientos, lo que causó la bronca del piloto y la decisión de revelar ante la FIA la trampa, legalmente denominado “Crashgate” de Singapur 2008.

Se cumplen 18 años del "Crashgate", uno de los mayores escándalos en la historia de la #F1 En el GP de Singapur 2008, Briatore le ordenó a Nelson Piquet Jr. que chocara contra el muro para que salga un SC y de están forma garantizar la victoria de Alonso. https://t.co/k4k9802qnq — FormulaArg (@FormulaArgOK) September 28, 2026

Resolución del caso y sanción de «por vida»

Tras corroborar la evidencia, el tribunal de penas de la Federación Internacional decidió suspender a Flavio Briatore de por vida (una sanción que luego apeló y ganó parcialmente en los tribunales franceses) y a Pat Symonds por cinco años, quedando absuelto el equipo y los demás integrantes del mismo. A pesar de comprobarse el fraude, el triunfo de Fernando Alonso, que aseguró no conocer la trama oculta de su jefe, fue validado.

Alonso celebra el triunfo en Singapur 2008. Según aseguró, él desconocía por completo el plan de Briatore.

Esa temporada, Lewis Hamilton ganó el título mundial por un solo punto de diferencia sobre Felipe Massa (Ferrari), en una emocionante definición bajo la lluvia en Brasil.

En Singapur, Massa había salido desde la Pole y marchaba como líder, pero tuvo un desastroso paso por boxes donde arrancó con la manguera de combustible enganchada, quedando fuera de los puntos. Años más tarde, debido a las revelaciones del caso, el brasileño emprendió acciones legales para intentar impugnar el resultado del campeonato de 2008.