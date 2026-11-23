En 2017, investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos descubrieron que un grupo de neuronas, al que denominaron complejo preBötzinger, regula el equilibrio entre la respiración y la actividad cerebral relacionada con la calma y el estrés.

La respiración tiene una característica importante: es automática, pero también se puede controlar voluntariamente. Para relajar, la “respiración abdominal” es una opción, colocando una mano sobre el abdomen e inhalando y exhalando lentamente, prestando atención al movimiento de expansión y contracción del vientre. La “respiración cuadrada” es otra, inhalando por la nariz durante cuatro segundos y aguantando la respiración el mismo tiempo. Luego, se exhala por la boca durante cuatro segundos y se aguanta la respiración otros lapso similar. Cada paso tiene la misma duración, como los lados de un cuadrado.

Finalmente está aquella de “caducidad prolongada”, que inhala por la nariz durante cuatro segundos y exhala por la boca durante ocho, asociada con la actividad del sistema nervioso y con el cambio ante la respuesta de lucha o huida. Y la “respiración alterna” por una y otra fosa nasal, que ayuda a enfocar la atención en el momento presente. Estos ejercicios pueden realizarse incluso en el trabajo.