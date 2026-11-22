Las rachas están para cortarse y eso hizo Biguá, que le ganó a Vélez por 70-68 y metió su segunda victoria en la Liga Femenina de básquet. Las Verdes, que venían de buenos partidos, pero malos cierres, se recuperaron en El Nido y dejaron en el camino al duro equipo de Liniers, que se fue de Neuquén con dos caídas (el sábado perdió contra Independiente por 79-62).

Las Bigualas corrieron desde atrás porque las Fortineras ganaron los primeros parciales por 18-16 y 25-20. Sin embargo, hubo reacción en la segunda mitad y dieron vuelta la historia por 18-14 y 16-11. Volvió Agustina Jourdheuil y fue una de las mejores en la victoria de las neuquinas, que ahora tienen una marca de 2-8 en la Conferencia Sur.

Cinco jugadoras en el doble dígito

Con goleo parejo y buena defensa, Biguá logró un triunfo clave y necesario. Cinco jugadoras estuvieron en el doble dígito, lideradas por Amparo Arévalo con 14. Además, Sofía Wolf anotó 11, mientras que tres terminaron con 10: Florencia Ortiz, Clara Dela Rosa y Jourdheuil, quien firmó un doble-doble porque capturó 11 rebotes. En las visitantes estuvo la goleadora de la noche, Sofía Lombardero, con 19.

En medio de estadísticas parejas, con Vélez arribe en la mayoría de los rubros, hubo un aspecto fundamental y fueron las pérdidas, porque Biguá sumó 11 y las porteñas, 19. Ahí perdieron el partido. Otra clave pasó por la cantidad de libres. Las dos terminaron con un 68%, pero las Verdes anotaron 19-29 y las de Liniers 13-19.

Toda la garra de Florencia Ortiz, al servicio de Biguá. La perimetral alcanzó la mayor valoración, con 18. (Oscar Livera)

Las neuquinas siguen en el fondo, pero ahora comparten el último puesto con Unión Bahía. Tienen marca de 2-8. Vélez, por su parte, pagó caras las derrotas en la capital neuquina, porque bajaron a 5-4 y fueron superadas por Quilmes (5-3) en el tercer lugar. En la cima están Boca e Independiente de Neuquén, con 8-2 y 7-2, respectivamente.