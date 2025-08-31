En vivo: Cipolletti empata con Bolívar en La Visera de Cemento por el Federal A

Cipolletti empata 0 a 0 con Bolívar en La Visera de Cemento por la séptima fecha de la segunda fase del Federal A en un partido clave. El Albinegro necesita ganar para seguir con chances de clasificar entre los cuatro primeros en la Zona Campeonato.

El Albinegro fue levemente superior a su rival en un primer tiempo parejo. Buscó desbordar por derecha pero cuando lo logró no consiguió conectar con el «9», Nicolás Parodi.

Si Cipo suma de a tres puede alcanzar a Deportivo Rincón que está cuarto y tiene fecha libre. A su vez, para trepar en la tabla, le serviría que no ganen Atenas de Río Cuarto y Costa Brava de General Pico que visitan a Olimpo y a Argentino de Monte Maíz, respectivamente.

El Albinegro solo ganó uno de los cinco partidos que jugó en esta instancia. Perdió dos, empató dos y se impuso ante Kimberley.

Para este encuentro, el Chango Cravero realizó un solo cambio respecto al equipo que empató 1 a 1 con Cota Brava en La Pampa la fecha pasada. Salió Matías Páez y regresó Nicolás Parodi en la delantera.

De esta manera, Cipo salió con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín, Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi.

Bolívar, dirigido por Diego Funes, forma con: Ramiro Biscardi; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Luciano Lapetina; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnardo González, Alex Díaz; Brian Duarte y Khalil Caraballo.