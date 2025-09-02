La postura de la comisión directiva del Club Cipolletti después de los incidentes

Después de los lamentables hechos de violencia del último domingo en La Visera de Cemento, la comisión directiva del Club Cipolletti publicó un nuevo comunicado junto a un video para ratificar su postura contra lo sucedido.

Al finalizar el partido contra Bolívar por el Federal A, integrantes de la hinchada «La 69» se enfrentaron con la policía. Arrojaron piedras y proyectiles que, en parte, cayeron sobre la platea del estadio. Los efectivos lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma.

«Es un día triste para el pueblo Albinegro. Nuestra propuesta principal desde que asumimos el 11 de Noviembre, fue luchar por la vuelta de la familia a la cancha, los chicos a jugar al fútbol en las tribunas, las abuelas con sus nietos y que el día del partido sea una fiesta para la ciudad», aseguraron.

Además, informaron que mantuvieron reuniones con la Policía de Río Negro y que declararon como testigos en la Fiscalía. «Vamos a estar a disposición de la justicia para lo que sea necesario. Asimismo, nos hemos puesto y nos ponemos a disposición de socios/as e hinchas que fueron afectados», indicaron.

«Lo sucedido en el día de ayer nos pone un freno en la gestión y lo que veníamos haciendo hasta el momento. Desde el inicio del campeonato y desde el primer encuentro disputado en nuestra cancha nos pusimos firmes y no dimos lugar a hechos de violencia. Celebrábamos y estábamos felices con la vuelta de la familia a la cancha. Cipolletti es y será sinónimo de FAMILIA. Esta angustia que sentimos hoy nos hace más fuertes», afirmaron.

«Vamos a ponernos a disposición de la justicia, escuchar su resolución y tomar las medidas que sean necesarias y a su vez brindar apoyo absoluto a las decisiones que tome cada uno de los integrantes de esta comisión directiva junto a Marcelo Bastias, Presidente de la Sub-Comisión de fútbol«, agregaron.

«Queremos llevar tranquilidad al público Albinegro, a la familia, a los socios y socias. Estamos preocupados con lo sucedido, pero con la tranquilidad de que pusimos manos a la obra de manera urgente», concluyeron.

Las medidas serían anunciadas en los próximos días. No se descarta que se aplique el derecho de admisión sobre los hinchas involucrados en el enfrentamiento con la policía.