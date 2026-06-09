Arruabarrena le pidió a la dirigencia de Boca que renueve el contrato de Exequiel Zeballos

Rodolfo Arruabarrena será el nuevo DT de Boca y ya piensa en el armado de su plantel.

Tras llegar a un acuerdo para convertirse en nuevo entrenador de Boca y volver al club después de su primer paso por el club, Rodolfo Arruabarrena ya trabaja en el mercado de pases y el armado del plantel para la segunda parte de la temporada, que iniciará a mediados de julio.

En este sentido, el DT tiene una prioridad y la misma está relacionada con Exequiel Zeballos, ya que el ‘Changuito’ podría marcharse en este mercado de pases debido a que cuenta con ofertas de Europa y Napoli es uno de los principales interesados en hacerse de su servicio.

Es que, según lo informado por el periodista Augusto César, el entrenador le pidió a la dirigencia de Boca que haga un esfuerzo para llegar a un acuerdo y renovar el contrato de Zeballos, que termina el próximo 31 de diciembre y que le permite firmar un precontrato con otro club a partir del 1° de julio.

Arruabarrena busca resolver esta situación debido a que en su esquema táctico jugará con extremos y piensa en Zeballos como una variante en el equipo titular para que recupere el puesto que perdió en esta temporada luego de un desgarro que sufrió en los primeros días de febrero.

Así las cosas, los próximos días serán claves para determinar qué pasará con el futuro de Zeballos. Por el momento, todo indica que el partido contra Universidad Católica de Chile fue su último partido en el club ya que seguirá su carrera en el fútbol del viejo continente.

Arruabarrena busca recuperar a Zenón

Siguiendo con su información, Augusto César también reveló que Arruabarrena tiene en carpeta a Kevin Zenón ya que le gusta la forma de jugar del mediocampista. Es por eso que intentaría utilizarlo para recuperar el nivel y terreno que perdió desde que Claudio Úbeda asumió como entrenador.