El sorpresivo refuerzo de Martín Demichelis: Sebastián Grazzini se sumó al cuerpo técnico de River

A falta de pocos días para que el plantel de River regrese a los entrenamientos en Ezeiza de cara a la pretemporada, se confirmó que el DT del Millonario, Martín Demichelis, sumará un nuevo integrante a su cuerpo técnico.

Sebastián Grazzini, exfutbolista y técnico es quien se sumará al cuerpo técnico. El Mago compartió pensión con Demichelis en River y también estuvieron juntos en el club Renato Cesarini en sus inicios. Su último trabajo fue como técnico de Platense, donde no le fue nada bien porque de siete partidos, ganó uno solo.

También dirigió interinamente a Racing a fines de 2023. Como futbolista cuenta con una amplia trayectoria: vistió los colores de la Academia, Chicago Fire de Estados Unidos, Newell’s, Nueva Chicago, Asteras Tripolis de Grecia, Patronato, entre otros.

Según trascendió, Grazzini se sumará como ayudante de campo al equipo de trabajo de Demichelis con una particularidad: trabajará en la cancha en los entrenamientos junto a Javier Pinola y Germán Lux pero durante los partidos oficiales no se sentará en el banco de suplentes.

El exRacing estará en otro sector del estadio, como por ejemplo la platea, seguramente para aportar su visión desde otro ángulo sobre lo que ocurre en el campo de juego, como hacía Hernán Buján con Marcelo Gallardo.

Hace unos meses,, en su paso por ESPNF90, Grazzini dejó en claro su gusto por el trabajo de Demichelis: «Es el entrenador que más me gusta. Tuve la oportunidad de juntarme con él y charlar, siento que está un paso arriba. Es una persona súper preparada. Me duele que le peguen tanto, siento como país lo tenemos que cuidar, no sé cuántos entrenadores están capacitados o preparados de esa manera», sostuvo.