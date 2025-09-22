Iñaki Basiloff también es de plata: fue segundo en los 400 metros libres del Mundial de Singapur

Iñaki Basiloff conoce de sobra lo que es subir al podio y volvió a brillar en el Mundial de paranatación que se disputa en Singapur. El neuquino que compite para el club Cipolletti, fue segundo en los 400 metros libres, para la categoría S7 y de esta manera ratificó que es la gran figura de la Selección Argentina porque 24 horas antes había logrado la medalla de oro en los 200 medley.

La victoria fue para el italiano Federico Bicelli, uno de los habituales rivales de Iñaki en las mejores competencias del planeta. El tano marcó 4.39.52 y venció por buen margen al argentino, que registró 4.43.76. Muy lejos entró Aleksey Haniuk, con 4.55.00.

Cuatro años inolvidables

Iñaki Basiloff se despidió del Mundial 2025 de Singapur con medalla de oro y otra de plata. Esto lo consolida como el mejor nadador argentino paralímpico del siglo XXI, y que con tan sólo 24 años (Neuquén, 28 de abril de 2001) tiene todavía una larga carrera por delante.

Luego de quedar muy cerca de la gloria en Tokio 2020 (se disputaron en 2021), la cosecha empezó en Madeira (Portugal) cuando llegó el primer título mundial en el 2022. El año pasado alcanzó el pico máximo con el oro en los Juegos Olímpicos de París, donde también sumó una presea de bronce y ahora repitió en el Mundial de Singapur, con oro y plata.