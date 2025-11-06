El Tata Martino volverá a dirigir a un club con el que se consagró campeón

Gerardo Martino es el nuevo entrenador de Atlanta United tras firmar un contrato por dos años hasta fines de 2027. El entrenador rosarino reemplazará al cesado Ronny Deila, quien fue despedido después de una temporada.

Martino fue el entrenador que llevó al club a ganar el primer título de su historia: la Copa MLS en 2018, en el que también fue nombrado entrenador del año de la liga esa temporada.

El saludo del Tata Martino en su regreso al Atlanta United

Un fuerte abrazo from Tata 🫂 pic.twitter.com/Z4fohkHsYU — Atlanta United FC (@ATLUTD) November 6, 2025

«Quiero agradecerles por la oportunidad de regresar al club y a una ciudad donde guardamos recuerdos maravillosos y mantenemos grandes relaciones«, dijo Martino .

Y agregó el Tata: «Este es un proyecto diferente a mi primera etapa en el club; sin embargo, con una excelente gestión y la colaboración de los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club, nuestro objetivo siempre será formar un equipo ganador que haga que nuestros aficionados se sientan orgullosos y bien representados cada vez que visiten el Mercedes-Benz Stadium«.

Atlanta no consiguió ningún trofeo desde la temporada 2019, cuando conquistó la US Open Cup y la Campeones Cup, además de llegar a la final de la Conferencia Este de la MLS.