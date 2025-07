El técnico de Huracán palpitó el duelo de necesitados ante Boca y confirmó quién será su arquero

El técnico de Huracán, Frank Kudelka, no está atravesando un buen presente con Huracán a pesar de haber salido subcampeón en el torneo pasado. El flojo arranque del Clausura, con dos derrotas en dos partidos, lo volvió a poner en el centro de la polémica y su relación con los hinchas se resintió una vez más.

Huracán buscará sumar sus primeros puntos este domingo cuando reciba a Boca a partir de las 18.30 en el Tomás Adolfo Ducó.

En diálogo con ESPN, el experimentado entrenador palpitó el choque del domingo en Parque Patricios. «A mí se me hace difícil pensar que un equipo como Boca venga a defenderse para no perder. No es la historia de Boca esa«, disparó de entrada.

«No veo que los laterales de Boca no pasen al ataque y solamente defiendan. No veo a un mediocampista como Paredes que no tenga la impronta de ser poseedor de la pelota y no siempre recuperador«, agregó sobre la postura que espera del equipo de Miguel Russo.

Además, explicó sobre sus planteos que «nosotros somos un equipo de mucha presión ascendente, de mucho posicionamiento alto y tratamos de hacer sentir incómodo al rival. Ahora, si el rival prospera en su posición y nos lleva a propio campo, ahí tratamos de ser ordenados, pero esto es por inercia del juego y no por decisión propia«.

Sobre su situación personal al frente de Huracán y su relación con los hinchas, el cordobés utilizó el humor para graficar su presente: «No tengo un termómetro del clima con la gente: hoy si voy a elecciones las pierdo seguro, ¿no?«.

«Hoy solamente se ve el momento de dos derrotas y no se ve el todo y es hasta entendible«, continuó defendiendo su gestión y entendiendo el malestar de los hinchas.

Por último, reveló que Sebastián Meza será nuevamente el arquero del Globo pese a la crítica apuntada tras las derrota ante Estudiantes, cuando indicó que «creo firmemente que cada situación concreta que va al arco nuestro, es gol. Antes eso no sucedía«.

Pese a esto, Kudelka afirmó que «Meza va a ir al arco. Meza es mi arquero. Yo tengo que lograr que mi equipo en las llegadas que tienen los rivales seamos más sólidos, como equipo, no como individualidad«.