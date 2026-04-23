El brownie perfecto sí existe: el ingrediente secreto que lo hace más húmedo y liviano
Una receta simple que suma un ingrediente inesperado para lograr una textura más húmeda, suave y liviana, sin cambiar el sabor clásico del chocolate.
El brownie con zucchini se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan versiones más livianas de los clásicos dulces. La incorporación de este vegetal no solo aporta humedad y textura, sino que además permite reducir el uso de manteca o aceite sin resignar sabor.
Ingredientes
- 1 zucchini mediano rallado (sin exceso de líquido)
- 2 huevos
- 100 g de azúcar (puede ser común o mascabo)
- 60 ml de aceite (girasol o coco)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 120 g de harina 0000 (o integral)
- 40 g de cacao amargo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 80 g de chocolate picado o chips (opcional)
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C.
- Rallar el zucchini y escurrir ligeramente si tiene mucho líquido.
- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta integrar bien.
- Agregar el aceite y la esencia de vainilla.
- Incorporar el zucchini rallado.
- En otro recipiente, mezclar los ingredientes secos: harina, cacao, polvo de hornear y sal.
- Unir ambas preparaciones sin sobremezclar.
- Sumar el chocolate picado si se desea.
- Volcar la mezcla en un molde previamente enmantecado o con papel manteca.
- Hornear durante 25 a 30 minutos.
Un tip clave
Para lograr un brownie más húmedo, es importante no excederse en la cocción. Al retirar del horno, el centro debe quedar ligeramente blando.
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