El brownie perfecto sí existe: el ingrediente secreto que lo hace más húmedo y liviano

El brownie con zucchini se convirtió en una alternativa. Foto: gentileza.

El brownie con zucchini se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan versiones más livianas de los clásicos dulces. La incorporación de este vegetal no solo aporta humedad y textura, sino que además permite reducir el uso de manteca o aceite sin resignar sabor.

Ingredientes

1 zucchini mediano rallado (sin exceso de líquido)

2 huevos

100 g de azúcar (puede ser común o mascabo)

60 ml de aceite (girasol o coco)

1 cucharadita de esencia de vainilla

120 g de harina 0000 (o integral)

40 g de cacao amargo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

80 g de chocolate picado o chips (opcional)

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180°C.

Rallar el zucchini y escurrir ligeramente si tiene mucho líquido.

En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta integrar bien.

Agregar el aceite y la esencia de vainilla.

Incorporar el zucchini rallado.

En otro recipiente, mezclar los ingredientes secos: harina, cacao, polvo de hornear y sal.

Unir ambas preparaciones sin sobremezclar.

Sumar el chocolate picado si se desea.

Volcar la mezcla en un molde previamente enmantecado o con papel manteca.

Hornear durante 25 a 30 minutos.

Un tip clave

Para lograr un brownie más húmedo, es importante no excederse en la cocción. Al retirar del horno, el centro debe quedar ligeramente blando.