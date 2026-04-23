Bariloche: le impusieron pena de prisión efectiva por dos casos de encubrimiento agravado

Un joven que fue sorprendido dos veces en poco tiempo con motos robadas fue condenado el martes a una pena de prisión efectiva, debido a la“reiterancia” en el delito. Pesó también en su contra otra condena previa, dictada en 2023, por un robo con arma blanca.

La sanción impuesta por la jueza Romina Martini recayó sobre Lucas Lobo, quien asumió su responsabilidad en los hechos y deberá cumplir siete meses de prisión no excarcelables, aunque la imputación fue por encubrimiento agravado, un delito que suele terminar con penas en suspenso.

El acuerdo se alcanzó en juicio abreviado, ante la evidencia de que los elementos de prueba reunidos -de llegar a juicio- no admitían otro final posible que una sentencia condenatoria, según lo expuso el fiscal Marcos Sosa Lukman.

En su descripción de los hechos señaló que el primer caso data del 18 de julio de 2025, cuando Lobo fue sorprendido de madrugada en un barrio del Alto mientras llevaba una moto a pie, luego de intentar arrancarla sin éxito. El control posterior comprobó que el rodado tenía denuncia de robo desde noviembre de 2024, cuando desconocidos se la llevaron de un estacionamiento en el barrio Ada María Elflein.

Aquella vez quedó imputado de “encubrimiento por receptación sospechosa”, la misma figura que le aplicaron en marzo de este año, cuando circulaba en otra moto “sospechada de origen espurio” por la calle Pasaje Gutiérrez e intentó eludir un control policial, pero fue interceptado en una plaza cercana. Desde entonces permanece detenido.

En ese caso el vehículo había sido sustraído seis días antes en un domicilio de la calle Neuquén. El fiscal enumeró los elementos incriminatorios que reunió en ambas investigaciones y que incluían actas de procedimiento policial, croquis ilustrativos, datos de identificación de las motos y en el primero de los casos también registros de una cámara callejera.

El propio Lobo, aconsejado por su defensora Paola del Río, admitió la autoría de los hechos y el cierre de ambas causas en un juicio abreviado. Aunque estaba vigente un plazo de investigación con vencimiento en julio, las partes decidieron avanzar con una solución alternativa.

La jueza se aseguró de que el imputado entendió las acusaciones y prestó conformidad con la pena impuesta, y resolvió homologar los siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, luego de explicarle que no correspondía la prisión en suspenso por su condena anterior.