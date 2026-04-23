Arquitectura de la luz: el recurso que redefine el diseño en barrios privados

El recurso que redefine el diseño en los barrios privados.

En la arquitectura contemporánea, la luz natural dejó de ser un elemento secundario para convertirse en una herramienta central de diseño. Ya no se trata solo de iluminar espacios, sino de pensar cómo la luz organiza, transforma y mejora la experiencia de habitar.

Para el arquitecto Claudio Magrini, referente de Santa Clara Residences, este enfoque adquiere una dimensión particular en los countries y barrios cerrados, donde las condiciones del entorno permiten un trabajo más libre y estratégico.

Más libertad para diseñar con luz

A diferencia de las ciudades, donde la densidad y las construcciones linderas condicionan el ingreso de luz, los barrios privados ofrecen ventajas clave: lotes amplios, menor ocupación del suelo y ausencia de sombras proyectadas.

Este contexto permite que la luz natural sea considerada desde el inicio del proyecto. Así, la arquitectura no solo la capta, sino que la administra, la filtra y la integra como parte esencial del espacio.

La luz como organizadora del hogar

Uno de los cambios más significativos es el rol de la luz en la distribución de los ambientes. La orientación del lote y el recorrido solar determinan cada vez más la ubicación de los espacios.

En el hemisferio sur, por ejemplo, las áreas sociales suelen orientarse hacia el norte para aprovechar una iluminación constante, mientras que sectores de servicio o circulación se ubican en zonas con menor exposición.

Además, en estos desarrollos, la relación con el paisaje potencia el efecto: áreas verdes, lagunas y vistas abiertas amplifican la entrada de luz y generan una conexión directa entre interior y exterior.

Tecnología al servicio del confort

El avance de los materiales acompañó esta tendencia. Sistemas como el doble vidriado hermético (DVH) y los cristales de baja emisividad (Low-E) permiten aprovechar la luz natural sin perder eficiencia térmica.

A esto se suman vidrios con control solar, que filtran la radiación sin afectar la visibilidad, y carpinterías con ruptura de puente térmico, que hacen posible incorporar grandes superficies vidriadas sin comprometer el confort.

El resultado son viviendas con grandes ventanales, aberturas de piso a techo y una integración cada vez más fluida entre el interior y el entorno natural.

Un impacto directo en la calidad de vida

Más allá de lo estético, la luz natural tiene un efecto concreto en el bienestar. La exposición a la luz diurna ayuda a regular los ritmos biológicos, mejora el estado de ánimo y reduce la necesidad de iluminación artificial.

En este sentido, también contribuye a disminuir el consumo energético, convirtiéndose en un recurso sustentable y eficiente.

Un cambio de paradigma

La arquitectura de la luz marca una evolución en la forma de proyectar viviendas. En los barrios privados, donde las condiciones lo permiten, su uso deja de ser un recurso decorativo para convertirse en un eje central que combina diseño, tecnología y bienestar.

Así, la luz natural se consolida como uno de los elementos más valiosos de la arquitectura actual: accesible, versátil y capaz de transformar por completo la manera en que se vive un espacio.

Con información de Los Andes.