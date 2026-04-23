Están prohibidas las personas que limpian vidrios en las esquinas de Neuquén

«Vamos a limpiar Neuquén de los limpiavidrios y los lavacoches», dijo el concejal de Fuerza Libertaria José Luis Artaza al argumentar la necesidad de la prohibición del ofrecimiento de limpieza de vidrios en las esquinas de la ciudad a cambio de dinero para la sobrevivencia. El MPN defendió que el despacho votado se hizo a través de la construcción de consensos y con el trabajo conjunto con la provincia.

La redacción final de la normativa se hizo con incorporaciones hasta último momento, cuando se sumó la especificación de la concejala de Pluralistas, Karina Rojo, de agregar la responsabilidad de la comuna en el abordaje de las instancias de inclusión, capacitación laboral o en oficios, la promoción de la inserción laboral en sectores privados de las personas que sean quitadas de las esquinas y la integración social de las mismas; así como la intervención en Salud con organismos provinciales y nacionales en caso de ser necesario.

Con inspectores y policía, la municipalidad de Neuquén no permitirá el trabajo informal de limpieza en los parabrisas en las esquinas con semáforos. La multa quedó en un mínimo de 17.520 pesos hasta 350.000 pesos para quienes sean interceptados en la tarea, mientras que los conductores también deberán pagar hasta 262.800 pesos por acceder.

«El despacho se construyó en comisión con el oficialismo y el trabajo de otros espacios, se incorporaron aspectos de otros despachos para lograr una normativa acorde a lo que piden los vecinos», defendió la concejala del MPN, Victoria Fernández, quien salió al cruce de intervenciones en las que sugirieron que fue el ministro Matías Nicolini (de Seguridad) junto con el Ejecutivo el viernes los que digitaron la celeridad de un proceso que estaba en debate, pero sin tratamiento desde 2024.

«Lo trabajamos con el Consejo de Seguridad, con la asistencia de los juzgados de Faltas y con el Ejecutivo, es una falta de respeto que se nos diga que esto se trabajó con IA o estuviera salido de un episodio de Diego Capuzzoto», respondió Fernández tras la intervención de la Izquierda que planteó que la redacción parecía del personaje Micky Vainilla.

Casi no hubo disidencias en la prohibición de la actividad en las esquinas de Neuquén (foto Matías Subat)

La concejala del PRO, Denisse Stilleger defendió la inclusión en el código contravencional de la «prohibición de acercamiento o concurrencia» a los conductores por parte de las personas que ofrecieran la limpieza, en tanto detalló que para evitar arbitrariedades en el juzgamiento de la actitud hacia los conductores, por parte de las juezas de faltas, se agregaron descripciones a la normativa.

Los concejales José Luis Artaza y Joaquín Eguía (Fuerza Libertaria) vincularon la permanencia de las personas que limpian vidrios en las esquinas con acciones violentas y con la inseguridad, mientras que Eguía solicitó la penalización y detención tras responsabilizar a los limpiavidrios de conductas delictivas.

Por su parte Sguazzini habló de la reinserción social a través de la educación y de la necesidad de atender los problemas de seguridad vial en las esquinas de Neuquén con la actividad de los limpiavidrios.