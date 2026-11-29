Se dio lo que se daba. El arrecifeño Agustín Canapino sumó hoy un nuevo título a su rico palmarés deportivo, tras consagrarse campeón de la Clase 3 del TN Apat, que hoy bajón su telón 2026 en el Autódromo Ciudad de Viedma.

A bordo del Chevrolet Cruze que alista en Salvita Racing, el Titán logró el objetivo tras arribar 5° en la duodécima y última fecha de la temporada, que tuvo como brillante ganador al mendocino Julián Santero (VW Virtus), el campeón saliente, su principal rival por la corona.

Ambos protagonizaron un polémico episodio en la víspera. Santero fue penalizado por «obstruir» la vuelta clasificatoria de Canapino, al momento en que ambos cerraran giro lanzado en clasificación. «Él es libre de salir despacio, tranquilamente podría haber ido adelante y evitaba cualquier problema«, expresó Santero.

#TNAPAT | CANAPINO Y SANTERO HABLARON TRAS LA MANIOBRA EN VIEDMA 🎙️ Una vez finalizada la clasificación de la Clase 3 en el trazado rionegrino, el arrecifeño y el mendocino dieron su punto de vista sobre la maniobra en el cierre de la misma sesión. ▶️ Reviví el programa completo en el canal de Youtube de @belgrano570. — MundoSport 🔊 (@mundosportextra) November 28, 2026

Tras partir último en su serie, Santero arribó 5° y quedó bien acomodado para la prueba decisiva, donde su lució, apilando máquinas y sellando un espectacular 2×1 en plena recta principal, sobre Facundo Chapur (Honda) y Mauricio Lambiris (Focus), para hacerse de la punta y, a la postre, su cuarto éxito del campeonato.

Pero ello no cambió la ecuación de la definición. La buena diferencia edificada con el paso de las fechas, le permitieron a Canapino llegar a la última carrera con el ancho en su mano; finalizando entre los mejores ocho lugares, el expiloto de la IndyCar se aseguraba la última gran corona que le faltaba a su exitosa carrera deportiva.

Para el Titán de Arrecifes fue el 19° título nacional y el 1° dentro del TN, donde debutó oficialmente en la pasada temporada. Es, junto a Ernesto Bessone, el único piloto en lograr títulos en todas las categorías en las que compitió. Se coronó en TC, TC Pista, TC2000, TC Pick Up, Top Race y ahora Clase 3 de TN.

LA MANIOBRA del domingo en Viedma. Julian Santero a pura muñeca para saltar de tercero a primero. GRACIAS TN POR DARNOS EL AUTOMOVILISMO QUE NOS GUSTA 🔥🔥🔥🔥 https://t.co/Fy0UJzSFsa — Tomás Molina 🎙 (@TomiMolinaOK) November 29, 2026

Buen trabajo de Manu

Aunque todos los focos estaban puestos en la definición, el rionegrino José Manuel Urcera logró ser uno de los protagonistas excluyentes en la duodécima y última final de la temporada, en la que acarició el podio tras finalizar en un meritorio 4° puesto; igualando su segundo mejor resultado del año.

Tras una temporada de altibajos, en la que comenzó muy bien (fue 2° en la apertura), el piloto de San Antonio cambió de marca (de Ford a Honda) y de equipo (del GR Competición a la Scudería JT), y finalizó cerca del nivel competitivo que acostumbró siempre. Sin dudas, una buena base para 2027.

El otro abanderado regional, el neuquino Juan Cruz Benvenuti (VW Vento GLI) no logró cambiar su racha y abandonó en la undécima vuelta. Un opaco cierre de temporada para el de Villa La Angostura, que no consiguió el rédito esperado tras apostar al Canning Motorsport.

Tomás Vitar, en la Clase 2

El mendocino de 22 años, que llegaba como máximo candidato a la definición, se impuso de punta a punta en la última final de la temporada y se proclamó campeón de la divisional menor; su 2º título consecutivo, ya que el año pasado se había coronado en la Clase 3 del Turismo Pista.

Es el primer campeonato para el modelo Nissan March en el TN. Vitar llegó a bajarse del certamen promediando el mismo, por problemas presupuestarios. Pero gracias al apoyo de fanáticos y de Julián Santero, pudo seguir en competencia y llegar al halago mayor.

El entrerriano Exequiel Bastidas (Toyota Yaris), el segundo de los tres pilotos que llegaba con chances matemáticas, escoltó al piloto del GR Competición y fue subcampeón de la especialidad. El podio en Viedma lo completó Martín Leston (Peugeot 208).