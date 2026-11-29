El equipo argentino, en la "casa de la gente", luego del triunfo ante Turquía. ¿Y se viene la segunda? (Archivo Cecilia Maletti)

Argentina conoció su primer rival de la Copa Davis para el 2027 y recibió buenas noticias: será Eslovaquia en condición de local. Automáticamente, el Ruca Che de Neuquén entró en escena porque fue la sede de la última serie 2026 (ante Turquía) y es fija que estará en consideración de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). No será una elección fácil porque Buenos Aires siempre pica en punta y otras ciudades del interior (Córdoba, Rosario, Mendoza) se pueden prender en la pelea, pero la capital provincial ya está en la pelea.

A diferencia de la temporada 2026, el equipo Albiceleste tuvo un sorteo mucho más favorable, especialmente por el viaje. La derrota de febrero ante Corea del Sur, en Busan, obligó a Argentina a jugar en el Grupo Mundial I para no descender a la zona Americana y después llevó el duelo ante los turcos en tierra neuquina, que terminó 3-1 para el local.

La fecha, todo un tema

La serie entre Argentina y Eslovaquia se jugará entre el 5 y 7 de febrero, y hay dos factores a tener en cuenta: las elecciones provinciales que se realizarán una semana más tarde (14 de febrero) y la realización del ATP de Buenos Aires, que iniciará su qualy el 6 de febrero y se disputará hasta el 14. Francisco Cerúndolo, mejor raqueta argentina, defenderá el título y seguramente será de la partida en el Lawn Tennis Club de Palermo. Como él, habrá que ver qué determinación toman los demás jugadores.

Ahí entrará en escena el trabajo de Javier Frana, quien tendrá que elegir el mejor equipo para pelear en la parte de arriba de la Davis. La característica de los jugadores y del rival influirán en la elección de la sede y de la superficie. En el Ruca Che fue rápida y bajo techo.

Por ranking, Argentina es ampliamente favorita

Además de Fran Cerúndolo, 20° del escalafón mundial, Argentina tiene otros ocho jugadores con mejor ranking que el mejor eslovaco (73°, Alex Molcan). Ellos con: Tomas Etcheverry (29), Thiago Tirante (47), Mariano Navone (49), Sebastián Báez (53), Juan Manuel Cerúndolo (54), Camilo Ugo Carabelli (65) y Facundo Díaz Acosta (66).

En el top 100 también están Román Burruchaga (79) y Marco Trungelliti (92). Muy lejos están los europeos que podrían ser compañeros de Molcan, porque Andrej Martin ocupa el puesto 349 y Norbert Gombos, el 381.

Además, habrá que estar atentos a los doblistas, el punto que Argentina perdió de manera sorpresiva ante Turquía, con Guido Andreozi (35) y Andrés Molteni (38) en cancha. El nombre de Horacio Zeballos siempre sale a escena porque el 7° del planeta, pero también están Máximo González (58), Etcheverry (82), quien podría será sinflista y doblista, o Mariano Kestelboim (87). Los mejore eslovacos son Lukas Klein (109), Milos Karol (112) y Lukas Pokorny (248).