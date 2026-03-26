El torneo Apertura convoca en los links del Golf Club General Roca

Con un centenar de aficionados, se pondrá en marcha la temporada deportiva en el GCGR. (Archivo Andrés Maripe)

El sábado 28 de marzo se disputará el torneo Apertura Solar Urbano en las instalaciones del Golf Club General Roca. La competencia, a 18 hoyos, marcará el inicio de la temporada deportiva de la entidad y contará con el auspicio de Solar Urbano Inversiones Inmobiliarias y Banco Macro.

El torneo reunirá a alrededor de 100 golfistas provenientes de distintas localidades de la región, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más convocantes del calendario inicial del golf zonal.

Cinco categorías más principiantes

Los aficionados serán repartidos en tres categorías de caballeros y dos de damas, de acuerdo a su handicap nacional, mientras que también habrá una competencia para los principiantes. Se entregarán premios especiales al best drive y al mejor approach, reconociendo la precisión y la potencia de los competidores en aspectos destacados del juego.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de Solar Urbano y Banco Macro, cuyo apoyo permite fortalecer el desarrollo de este tipo de eventos deportivos que convocan a jugadores de toda la región y promueven el crecimiento del golf.

El Apertura, un clásico del calendario, promete ser una jornada deportiva de alto nivel, camaradería y encuentro entre aficionados y jugadores experimentados. Para conocer más detalles del certamen se pueden comunicar con el contacto 2984-537371, en www.golfroca.com o en la cuenta de Instagram golflcugroca.