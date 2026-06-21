Día Internacional del Yoga: Cómo esta disciplina transforma el cuerpo y la mente

Hace diez años, la idea de un día mundial dedicado al “yoga” era muy lejana. Pero aquí están: los mats de yoga listos en todo el mundo. El Día Internacional del Yoga se ha convertido en mucho más. Es un movimiento que surge del bienestar, la conexión y un sentido compartido de humanidad.

“El yoga es un regalo invaluable de la tradición ancestral de la India. Encarna la unión entre la mente y el cuerpo; el pensamiento y la acción; la restricción y la satisfacción. No se trata de ejercitarse, sino más bien de descubrir un sentido de unidad entre nosotros mismos, el mundo y la naturaleza”, dijo en 2014 frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas el Primer Ministro Narendra Modi. La resolución presentada para celebrar el 21 de junio el “Día Internacional del Yoga” fue aprobada por los 177 Estados miembros de la ONU.



La búsqueda de bienestar y estabilidad emocional suele iniciar en momentos de alta exigencia. Stella Valdez es practicante con 25 años de trayectoria en yoga y tiene espacio en Roca (@ishanyoga). Comenzó este camino impulsada por la necesidad de hallar calma frente al vertiginoso ritmo de vida. Sus primeras clases no colmaron sus expectativas, pero su persistencia la guió hacia una docente cuya metodología transformó por completo su existencia.

“Los impactos iniciales de una rutina sostenida se manifiestan directamente en el bienestar corporal. Quienes adoptan este hábito experimentan un descanso reparador y una notable optimización en la calidad del sueño”, comentó Valdez. La justificación biológica radica en que los ejercicios actúan sobre el sistema nervioso central, induciendo una relajación profunda. A partir de allí, se desencadena una evolución integral, siempre que medie la constancia.



De modo paulatino, se modifican pequeñas conductas diarias, desde las pautas nutricionales y la higiene del descanso hasta las posturas físicas. No obstante, esta evolución requiere labor interna, compromiso y una rigurosa autodisciplina. “Cada persona se aproxima al yoga cuando atraviesa su propio proceso. Al consolidarse la rutina, el estado de ánimo se eleva notablemente. La ejercitación diaria se vuelve una fuente de inspiración constante”, agrega.

Esta metamorfosis se consolida desde la percepción genuina de la salud, alejándose de modas superficiales o tendencias pasajeras. La verdadera evolución se produce bajo un esquema orgánico y en sintonía con las necesidades del cuerpo.

La práctica a cualquier edad



Cualquier edad es apta para iniciar esta disciplina. El espacio de práctica se convierte en un refugio indispensable para la introspección honesta y la sanación integral. Lejos de ser un misticismo abstracto, la actividad fusiona arte, introspección y un sólido respaldo científico. El propósito consiste en que la persona aprenda a observarse sin distractores externos, facilitando un encuentro genuino con su identidad.



La ciencia actual respalda estos procesos mediante estudios orientados a analizar los efectos de la meditación y el impacto anatómico de las posturas. La ejecución de los movimientos genera modificaciones tangibles. La planificación propone abordar de forma mensual un sistema biológico diferente, estimulando órganos de forma ordenada. Al intervenir sobre el aparato glandular y endocrino, el cuerpo responde modificando variables físicas y emocionales. Esta disciplina persigue una perfecta coherencia entre el pensamiento, el sentimiento y la acción.