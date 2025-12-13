Marcas muy parejas en el torneo Clausura del Golf Club General Roca

El viento hizo de las suyas, pero no pudo frenar el torneo Clausura que cerró la actividad oficial en los links del Golf Club General Roca. Cerca de un centenar de aficionados salió a buscar la mejor tarjeta y se dieron marcas muy parejas a lo largo de toda la jornada. Se repartieron en tres categorías mixtas y los ganadores fueron Gastón Huisman, Jorge Montes y Mariano Tappatá. La competencia fue a 18 hoyos en la modalidad medal play.

La división intermedia fue la más pareja, porque Montes hizo 68 impactos, pero recién prevaleció en el desempate automático sobre Eduardo García y Luis Venegas. En la principal, Huisman alcanzó los 71 golpes y superó por la mínima a tres golfistas: Dante Durán, Pablo Troncoso y Gerardo Aubone. La brecha más amplia fue la de Tappatá sobre Alejandro Pellegrino, en la categoría de alto hándicap.

Entre las damas, la mejor fue Maritza Pimentel, quien cumplió una gran actuación y se subió al podio de 26-54. En la superior, María Fernanda Herrera hizo 75 golpes y fue octava en la clasificación general.

Los resultados

Única, 8-17

Gastón Huisman (12.4), 71 golpes

Dante Durán (7.5), 72

Pablo Troncoso (4.7), 72

Gerardo Aubone (2.2), 72

Néstor Páez (15.3), 74

8° María Fernanda Herrera (16), 75

Única 17-26

Jorge Montes (25.2), 68

Eduardo García (24.5), 68

Luis Venegas (17.8), 68

Diego Piniones (21.8), 71

Marcelo Fiselzón (22.4), 71

Única 26-54

Mariano Tappatá (38.2), 68 golpes

Alejandro Pellegrini (28.7), 70

Maritza Pimentel (29), 71

Marcelo Padoan (26.2), 72

Camilo Rivero (42.3), 72

16° Florencia Jaureguiberry (36.1), 80