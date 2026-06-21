Comienza el Festival Internacional de Percusión de Roca: los músicos que serán parte de la 24° edición, conciertos y venta de entradas

El Festival Internacional de Percusión cerrará la edición 24 con el clásico concierto del día sábado con todos los percusionistas.

Con artistas invitados de renombre internacional y su clásico cronograma de conciertos y clases maestras, el Festival Internacional de Percusión de Fundación Cultural Patagonia (FCP) cumple su edición número 24. La tradicional propuesta se desarrollará entre el miércoles 24 y el sábado 27 de junio en Roca.



Los destacados músicos que participarán de esta edición son los japoneses Kunihiko Komori y Kota Watanabe; el colombiano Juan Sebastián Sánchez; los brasileños Carlos Stazi y Luis Guello, integrantes del Dúo Ello; los americanos Andrew Lynge y Ted Piltzecker; Nuno Aroso & Clamat (Portugal); el argentino Fernando Martínez y el Dúo Enne (Uruguay), integrado por Nacho Seijas y Nacho Delgado.

Ted Piltzecker, vibrafonista de jazz estadounidense.



Los elencos locales serán parte de la propuesta, especialmente con un concierto que brindarán la Orquesta Sinfónica FCP, junto a Percusión FCP, integrado por Ángel Frette, Fabián Poblete, Jerónimo Molina y Lisandro Parada, que estrenarán mundialmente la obra “Buenos Aires, ecos de un ritual pagano” del compositor Claudio Alsuyet, el viernes 26 de junio. Esa misma noche, la Orquesta también interpretará “Tango for an elegant man” de Ted Piltzecker, con los solistas Lisandro Parada (percusión) y Pablo Borgia (bandoneón). Caribe FCP y el Ballet Español y Folclórico FCP también actuarán en el Festival.



Los conciertos serán en el Auditorio “Dr. Tilo Rajneri” (Rivadavia 2263) y el Espacio Cultural FCP (EC) (San Luis 2085), mientras que las clases maestras serán en el Centro Musical FCP (CM) (Rivadavia 2263). Los conciertos de las 15 y 18 h son con entrada libre y gratuita.

Dúo Ello, integrado por los músicos brasileños Carlos Stazi y Luis Guello.

Espacio FIP

Nuevos Intérpretes

Como novedad destacada, se presenta la primera edición del “Espacio FIP Nuevos Intérpretes”, una instancia competitiva orientada a promover y visibilizar a jóvenes talentos dentro del ámbito de la percusión. Esta competencia habilita a los asistentes a competir frente a un jurado compuesto por los artistas que participan del FIP, cuyos ganadores podrán tocar en uno de los conciertos del Festival. En esta primera edición, se presentan dos categorías: vibráfono y tambor.

Para mayor información sobre es posible contactarse con festivalpatagonia@gmail.com

Los valores para esta edición, que son para la totalidad de clases y conciertos son: para alumnos del IUPA $3000 y para profesionales y público en general: $60000 el abono general.

Cronograma

Miércoles 24

11 h: Apertura: Ballet Español y Folclórico FCP (Auditorio) 12 h: Masterclass: Fernando Martínez (batería) (CM).

15 h: Concierto: Dúo Ello: (fusión académico-popular) (Auditorio).

16,30 h: Masterclass: Andrew Lynge (percusión académica) (CM).

18 h: Concierto: Kunihiko Komori y Kota Watanabe (marimba y vibráfono) (Auditorio).

19 h: Masterclass: Ted Piltzecker (vibráfono de jazz) (CM).

21 h: Concierto: Juan Sebastián Sánchez y Caribe FCP (música popular de diversas regiones del mundo) (Auditorio).

Jueves 25

11 h: Masterclass: Juan Sebastián Sánchez (maracas llaneras e instrumentos populares) (CM).

15 h: Concierto: Andrew Lynge (Percusión académica) (Auditorio).

16,30 h: Masterclass: Dúo Ello (desarrollo del proyecto Ello) (CM).

18 h: Concierto: Dúo Enne (percusión popular fusión) (Auditorio)

19 h: Masterclass: Nuno Aroso y Clamat (percusión contemporánea) (CM).

21 h: Concierto; Ted Piltzecker, Jazz FCP y Fernando Martínez (jazz) (Auditorio).

Viernes 26

9,30 a 11 h: Espacio FIP Nuevos Intérpretes (Aula de Jazz y Auditorio).

11 h: Masterclass: Dúo Enne (fusión percusión popular) (CM).

15 h: Concierto: Alumnos / Espacio FIP Nuevos Intérpretes (percusión general) (Auditorio).

16,30 h: Masterclass: Kunihiko Komori (marimba) (CM).

18 h: Concierto: Nuno Aroso y Clamat (colectivo variávell) (percusión contemporáneo) (Auditorio).

19 h: Masterclass: Dúo Ello (repertorio popular brasilero) (CM);.

21 h: Concierto: Orquesta Sinfónica FCP (Dirección: Fabrizio Danei) y Percusión FCP (Ángel Frette, Fabián Poblete, Lisandro Parada y Jerónimo Molina). Estreno mundial: “Buenos Aires, ecos de un ritual pagano”. Concierto para cuatro percusionistas y Orquesta. Compositor: Claudio Alsuyet. “Tango for an elegant man”. Compositor: Ted Piltzecker. Solistas: Lisandro Parada (percusión) y Pablo Borgia (bandoneón) (EC).

Sábado 27

20 h: Todos los percusionistas que participaron del Festival (EC).