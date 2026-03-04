El Torneo Patagónico de pelota paleta levanta el telón en Sol de Mayo con fuerte presencia regional
La capital de Río Negro será sede de la primera fecha oficial del torneo patagónico. Participarán 72 pelotaris de cinco provincias y habrá actividad en tres categorías. La entrada es libre y gratuita. Los detalles.
Sol de Mayo se prepara para levantar el telón del Torneo Patagónico de pelota paleta. Del 6 al 8 de marzo, en Viedma, el trinquete del Albiceleste reunirá a 72 pelotaris de cinco pronvicias en un certamen que promete alto nivel competitivo.
El evento contará con fuerte presencia regional: Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. Entre los protagonistas confirmados aparecen nombres de trayectoria nacional e internacional, como Joaquín Rodríguez (Coronel Dorrego), Martín Pellegrina (Roca), Rodrigo Mazanti (Viedma) y Sacha Vidal (Neuquén), todos con títulos bonaerenses, patagónicos y argentinos, además de participaciones en mundiales representando al país.
El torneo se disputará en tres categorías (Primera, Segunda y Tercera) y contará con representantes locales en cada una de ellas. Desde el club organizador, informaron que las instalaciones del trinquete fueron recientemente renovadas y puestas en valor, lo que ofrecerá un marco acorde a la jerarquía del certamen.
La competencia comenzará el viernes 6 a las 16 en el trinquete de Sol de Mayo, mientras que las finales se disputarán el domingo 8 desde las 10. La entrada será libre y gratuita.
Un deporte en constante crecimiento
La pelota paleta es uno de los deportes que más medallas le ha aportado a la Argentina en los Juegos Panamericanos. Con una pelota que puede superar los 250 kilómetros por hora y una dinámica marcada por rebotes y trayectorias imprevisibles, se trata de una especialidad de alta exigencia física y coordinación psicomotriz.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar