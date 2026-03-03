Así se jugará el Federal A 2026: fixture, formato y grupos

Cipolletti y Deportivo Rincón comparten zona en el Federal A. (Foto: Matías Subat)

El Federal A 2026 ya tiene confirmado su fixture, formato y grupos con la participación regional de Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo.

Los dirigentes de los 37 clubes asistieron al sorteo que se realizó en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza. El campeonato comenzará el domingo 22 de marzo.

La primera confirmación de la reunión antes del sorteo fue que el formato del torneo será el mismo del año pasado con dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro descensos al Regional Amateur.

En los grupos 3 y 4, clasificarán a la Zona Campeonato los cuatro primeros y el mejor de los dos quintos. Esos 9 equipos se medirán en otra fase para definir quiénes van a los playoffs por el primer ascenso y quiénes bajan a la Reválida por el segundo.

Por la zona 3, Cipolletti debutará como visitante contra Atenas de Río Cuarto. Rincón tendrá fecha libre ya que el viernes 20 de marzo enfrentará a San Lorenzo por la Copa Argentina.

El debut de local del Albinegro será el 29/03 contra San Martín de Mendoza. Rincón hará su estreno esa fecha como visitante contra FADEP, recién ascendido tras ganarle una polémica final a La Amistad.

En la fecha 5, Cipolletti visitará a Rincón el 19/04. El duelo en La Visera será en la fecha 14 el 21/06. El Albinegro tendrá libre en la última jornada de cada ronda.

Sol de Mayo, que está en la zona 4, debutará como local ante Germinal. En la segunda visitará a Santamarina en Tandil y tendrá libre en la 6° fecha.

El fixture de Cipolletti

Fecha 1 – 22/03: Atenas de Río Cuarto (V)

Fecha 2 – 29/03: San Martín de Mendoza (L)

Fecha 3 – 05/04: Huracán Las Heras (V)

Fecha 4 – 12/04: Costa Brava de General Pico (L)

Fecha 5 – 19/04: Deportivo Rincón (V)

Fecha 6 – 26/04: FADEP (L)

Fecha 7 – 03/05: Argentino de Monte Maíz (V)

Fecha 8 – 10/05: Juventud Unida Universitario (L)

Fecha 9 – 17/05: Libre

*De la fecha 10 a la 18 se invierten las localías

El fixture de Rincón

Fecha 1 – 22/03: Libre

Fecha 2 – 29/03: FADEP (V)

Fecha 3 – 05/04: Argentino de Monte Maíz (L)

Fecha 4 – 12/04: Juventud Unida Universitario (V)

Fecha 5 – 19/04: Cipolletti (L)

Fecha 6 – 26/04: Atenas de Río Cuarto (V)

Fecha 7 – 03/05: San Martín de Mendoza (L)

Fecha 8 – 10/05: Huracán Las Heras (V)

Fecha 9 – 17/05: Costa Brava de General Pico (L)

*De la fecha 10 a la 18 se invierten las localías

El fixture de Sol de Mayo

Fecha 1 – 22/03: Germinal (L)

Fecha 2 – 29/03: Santamarina (V)

Fecha 3 – 05/04: Alvarado (L)

Fecha 4 – 12/04: Olimpo (V)

Fecha 5 – 19/04: Guillermo Brown de Puerto Madryn (L)

Fecha 6 – 26/04: Libre

Fecha 7 – 03/05: Kimberley (V)

Fecha 8 – 10/05: Círculo Deportivo (L)

Fecha 9 – 17/05: Villa Mitre (V)

*De la fecha 10 a la 18 se invierten las localías