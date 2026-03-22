El Tottenham de Cuti Romero volvió a perder y está a un punto de caer en zona de descenso en la Premier

Tottenham no asienta cabeza. En la última temporada se consagró en la Europa League tras vencer a Manchester United en la final, pero terminó en el puesto 17° en la Premier League, a una posición del descenso (descienden del 18° al 20°).

Tras caer ante Nottingham Forest este domingo, el panorama es el mismo: el equipo de Londres marcha 17° en la tabla y supera por apenas un punto a su perseguidor más acérrimo, West Ham, que cayó por 2-0 ante el Aston Villa de Dibu Martínez.

El equipo que capitanea Cuti Romero cayó por goleada en su cancha: fue 0-3 ante Nottingham Forest. Además, los Reds son un competidor directo en la lucha por la permanencia: con este resultado superaron al Tottenham por dos puntos y se ubican en la posición 16°.

El brasileño Igor Jesus marcó el primer tanto del partido, justo antes del entretiempo. Luego, Morgan Gibbs-White estiró la ventaja a los 17 del complemento y Taiwo Awoniyi lo sentenció a tres minutos del final, dejando a su rival sin chances de remontar.

Los Spurs se despidieron de la Champions League esta semana tras caer ante Atlético de Madrid y ahora enfocarán todas sus energías en la Premier, donde le quedan siete partidos por disputar.

En 2026 todavía no pudo sumar de a tres. Sus próximos rivales son: Sunderland (V), Brighton (L), Wolves (V), Aston Villa (V), Leeds United (L), Chelsea (V) y Everton (L) en el último encuentro de la temporada. Tottenham lleva 48 años de manera ininterrumpida en la Premier League, tras su último descenso en 1977 (bajó de categoría cuatro veces en su historia).