Mallorca perdió, quedó en zona de descenso y Demichelis tuvo un fuerte cruce con un periodista

Mallorca, entrenado por el argentino Martín Demichelis, perdió por 2-1 en su visita a Elche tras fallar un penal en la última acción del partido, por la fecha 29 de La Liga de España y quedó en zona de descenso a falta de nueve fechas para el cierre.

En conferencia de prensa, Martín Demichelis cruzó a un periodista.

EL FUERTE CRUCE DE DEMICHELIS CON UN PERIODISTA🔥



Mallorca erró un penal sobre la hora, perdió 2-1 ante Elche y Martín Demichelis protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa.



🗣️ "Antes de dar la formación, un jugador estaba INFLUENCIADO por vos, diciéndole que no iba… pic.twitter.com/eNIzWwRBDT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 21, 2026

«Como no hay secretos y soy frontal, te digo, porque sos mallorquín, que te ocupes de lo tuyo y no de lo mío… Hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos, que le dijiste que no iba a jugar. Sabés perfectamente a quién me refiero. Tu tarea por un lado y la mía, por otro lado. Ni siquiera mi staff sabía la formación, la di en el vestuario. Y vos influenciás emocionalmente a un jugador diciéndole que no iba a jugar. ¿Con qué certeza le escribís a un jugador para decirle eso?», lanzó Micho.

De inmediato, ante las negativas del periodista, Demichelis redobló la apuesta: «Sabés perfectamente de lo que hablamos, porque vi hasta los mensajes. Si sos mallorquín y querés el bien para nosotros, no influencies a un jugador para mal. Sabés perfectamente de lo que hablo. Yo no me meto en tu trabajo. Mis jugadores se enteraron en el vestuario de la formación. Sabés perfectamente de lo que hablo«.

De esta forma, Demichelis sufrió su primera derrota en el fútbol español, ya que venía de vencer por 2-1 a Espanyol y de empatar por 2-2 ante Osasuna.

En consecuencia, su equipo quedó decimoctavo de veinte competidores, con 28 puntos, mismos que Alavés, que mañana enfrentará a Celta de Vigo. Por su parte, Elche llegó a 29 unidades y salió de la zona roja.

El próximo duelo del elenco de Micho será ante Real Madrid como local, el único grande al que tiene que enfrentar hasta el cierre de la temporada. Hasta el momento, el ex River suma una victoria, un empate y una caída al mando del conjunto balear.