El tremendo centro de Ralf Schumacher a Franco Colapinto, en la previa del comienzo de la F1

Cada vez falta menos para el comienzo de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y camino a la fecha inaugural del domingo en Melbourne, siguen las especulaciones alrededor de Franco Colapinto, quien no estaría en las primeras cinco carreras, aunque el entorno haga hasta lo imposible para que esté en la grilla de pilotos titulares.

Está claro que en el equipo Alpine hay un dilema con Jack Doohan, el segundo piloto detrás de Pierre Gasly. Es que la figura del argentino hace que el futuro del australiano sea una verdadera incógnita en este arranque de temporada.

Inclusive, hay quienes deslizan que Doohan tiene las horas contadas como piloto titular de la escudería francesa y que el oriundo de Pilar lo reemplazará más temprano que tarde. Hasta se desliza que Flavio Briatore, asesor del equipo, hace fuerza para ello.

La categórica sentencia de Ralf Schumacher: «No tiene futuro»

En medio de esta situación, quien apareció en escena para dar su punto de vista sobre esta situación fue Ralf Schumacher, hermano del mítico y recordado Michael Schumacher y también expiloto de la categoría más importante del automovilismo mundial.

“Doohan no fue muy fuerte en las pruebas. Si el chico no rinde, pasará bastante rápido. No tiene mucho futuro”, afirmó el expiloto alemán en el podcaste ‘Backstage Boxengasse’ que conduce en la cadena Sky Sports.

“En Melbourne va a pisar el acelerador a fondo. En las dos o tres primeras carreras, por supuesto, podría convertirse en una superestrella, aunque no parece que vaya a ser así en este momento”, profundizó Ralf Schumacher sobre esta situación puntual.

De hecho, según informó el medio de comunicación especializado Motorspor, Doohan tendría un contrato con la escudería Alpine con una cláusula de rescisión luego de las primeras cinco carreras. Por ello, la incertidumbre acapara la escena de forma clara.