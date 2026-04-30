Holan le achicó la cancha a Palmeiras y su técnico Abel Ferreira explotó

El técnico argentino Ariel Holan y su Cerro Porteño rescataron un punto ante el poderoso Palmeiras en el estadio la Nueva Ollla de Asunción. En el marco de la tercera fecha de la Copa Libertadores ambos conjuntos se enfrentaron por el Grupo F.

El 1-1 final dejó un acalorado debate en torno a las dimensiones del campo de juego, al que acortaron 4 metros en relación a las medidas habitualmente utilizadas por el Ciclón de Barrio Obrero.

Abel Ferreira fue consultado al respecto en conferencia de prensa y el entrenador portugués marcó su postura de forma tajante.

😳 Polémica por las dimensiones de la cancha en Cerro Porteño 🇵🇾 🆚 Palmeiras 🇧🇷



😡 Abel Ferreira 🇵🇹 explotó con la decisión del equipo de Ariel Holan 🇦🇷, que acortó cuatro metros el terreno de juego



🤝 Empataron 1-1 en la Nueva Olla de Asunción 🏟️ pic.twitter.com/PEw8dGK8h9 — El Gráfico (@elgraficoweb) April 30, 2026

«Achicaron la cancha, nunca en mi vida vi algo así. ¿Si me parece normal? ¿Vos sabés en qué siglo estamos? Tengo muchos años de fútbol, hay que preguntarle a Conmebol», disparó en contestación a una periodista local.

Palmeiras no pudo con Cerro Porteño y el entrenador del Verdao hizo mucho énfasis en las medidas del campo de juego, que se ajustaban al reglamento.

Con este resultado, Palmeiras suma 5 unidades y se ubica como escolta del líder Sporting Cristal que tiene 6 y venció a Junior (1), mientras que el conjunto dirigido por Holan se ubica tercero con 4 puntos en tres presentaciones.