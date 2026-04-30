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Alarma en Uruguay: De Arrascaeta se fracturó la clavícula y está en duda para el Mundial

Giorgian De Arrascaeta sufrió una fractura en la clavícula en la visita de Flamengo a Estudiantes por la Copa Libertadores y en la selección de Uruguay saben que es difícil que llegue al Mundial.

Redacción

Por Redacción

De Arrascaeta se fracturó y está en duda para el Mundial. (Foto: AFP)

De Arrascaeta se fracturó y está en duda para el Mundial. (Foto: AFP)

A 47 días de su debut en el Mundial 2026, la selección de Uruguay podría sufrir una dura baja a partir de la lesión de Giorgian De Arrascaeta.

El jugador sufrió una fractura en la clavícula derecha en el partido de anoche de Flamengo contra Estudiantes en La Plata por la Copa Libertadores.

El uruguayo se lesionó en el primer tiempo luego de un contacto con Ezequiel Piovi. Cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el hombro y, aunque intentó seguir, debió salir con mucho dolor.

Con un diagnóstico rápido, el futbolista de Flamengo ya se sometió a una intervención quirúrgica esta mañana. Los plazos de recuperación no son concluyentes.

La puesta a punto le puede llevar entre 6 y 12 semanas. El Mundial comienza el 11 de junio y Uruguay debuta el 15/06 contra Arabia Saudita.

La posible baja de De Arrascaeta se sumaría a la de Joaquín Piquerez que sufrió una rotura ligamentaria en su tobillo derecho y está prácticamente descartado. Los dos son piezas claves en el armado de Marcelo Bielsa.

La esperanza para el jugador de Flamengo es recuperarse en el menor tiempo posible y utilizar algún tipo de protección que le permite jugar sin dolor.


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A 47 días de su debut en el Mundial 2026, la selección de Uruguay podría sufrir una dura baja a partir de la lesión de Giorgian De Arrascaeta.

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