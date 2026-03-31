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La emoción de Colapinto por la exhibición en la Argentina: “De los momentos más especiales de mi vida”

En la última semana de abril, la ciudad de Buenos Aires recibirá al piloto bonaerense para recorrer un trazado callejero con un modelo de temporadas anteriores de la Fórmula 1. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Franco Colapinto realizará una exhibición por Buenos Aires a fines de abril.

Franco Colapinto realizará una exhibición por Buenos Aires a fines de abril.

La ciudad de Buenos Aires será anfitriona de la exhibición de Franco Colapinto arriba de un Fórmula 1. Con fecha el 26 de abril, el argentino estará presente para recorrer las avenidas más emblemáticas de la ciudad del barrio porteño de Palermo.

Esta actividad no se lleva a cabo desde 2011, evento que no se trató de la visita de un piloto argentino, sino de Daniel Ricciardo arriba de un modelo de Red Bull que había conquistado el título dela Fórmula 1 en la temporada anterior.

La emoción de Franco Colapinto por la exhibición en Argentina

El vehículo elegido para la exhibición es el legendario E20 de 2012, un modelo que despierta nostalgia por su motor Renault V8. El circuito callejero, de 2 kilómetros de extensión, se montará sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento.

En diálogo con la web oficial de Alpine, el piloto de 22 años expresó lo que significa para él llevar a cabo esta muestra en el país que representa en la máxima competencia de automovilismo. “Conducir un auto de Fórmula 1 en casa será uno de los momentos más especiales de mi vida», dijo.

“Es mi manera de agradecer, aunque sea un poquito, todo el apoyo y el cariño que he recibido desde muy pequeño, que me impulsa cada día a seguir soñando con alcanzar todas mis metas profesionales”, agregó en dedicatoria a sus seguidores.

“Cada mensaje, cada bandera y cada ánimo siempre han estado ahí. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos de este momento tan especial», cerró.

Cuáles son las ubicaciones para la exhibición de Franco Colapinto

  • Un sector abierto y gratuito.
  • Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
  • En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
  • El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

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La ciudad de Buenos Aires será anfitriona de la exhibición de Franco Colapinto arriba de un Fórmula 1. Con fecha el 26 de abril, el argentino estará presente para recorrer las avenidas más emblemáticas de la ciudad del barrio porteño de Palermo.

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