La emoción de Colapinto por la exhibición en la Argentina: “De los momentos más especiales de mi vida”

La ciudad de Buenos Aires será anfitriona de la exhibición de Franco Colapinto arriba de un Fórmula 1. Con fecha el 26 de abril, el argentino estará presente para recorrer las avenidas más emblemáticas de la ciudad del barrio porteño de Palermo.

Esta actividad no se lleva a cabo desde 2011, evento que no se trató de la visita de un piloto argentino, sino de Daniel Ricciardo arriba de un modelo de Red Bull que había conquistado el título dela Fórmula 1 en la temporada anterior.

La emoción de Franco Colapinto por la exhibición en Argentina

El vehículo elegido para la exhibición es el legendario E20 de 2012, un modelo que despierta nostalgia por su motor Renault V8. El circuito callejero, de 2 kilómetros de extensión, se montará sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento.

📲| Franco Colapinto vía instagram



"QUE LOCURAAAAAAAA manejar un f1 en casa va a ser de los mejores momentos de mi vida!!!!! y uno de mis sueños más grandes 💫💫💫 q lindo día vamos a pasar.. ENCIMA ARRIBA DEL V8!!!!!!!!!!!!! Lo q va a sonar 😯😱😱😱😱😱 perdón vecinos 🙏 el 26… pic.twitter.com/lfe7JPJr9e — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) March 31, 2026

En diálogo con la web oficial de Alpine, el piloto de 22 años expresó lo que significa para él llevar a cabo esta muestra en el país que representa en la máxima competencia de automovilismo. “Conducir un auto de Fórmula 1 en casa será uno de los momentos más especiales de mi vida», dijo.

“Es mi manera de agradecer, aunque sea un poquito, todo el apoyo y el cariño que he recibido desde muy pequeño, que me impulsa cada día a seguir soñando con alcanzar todas mis metas profesionales”, agregó en dedicatoria a sus seguidores.

“Cada mensaje, cada bandera y cada ánimo siempre han estado ahí. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos de este momento tan especial», cerró.

Cuáles son las ubicaciones para la exhibición de Franco Colapinto

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.