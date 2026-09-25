Sudamericana: Boca rechazó la propuesta de Vasco y el partido de vuelta de la semifinal todavía no tiene estadio

A tres semanas de iniciarse el cruce entre Boca y Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, todavía no está confirmado el estadio que albergará el encuentro de vuelta y decisivo de la serie en Brasil.

Aunque se esperaba llegar a un acuerdo en la reunión que Conmebol llevó a cabo en las últimas horas en Paraguay, en la que Juan Román Riquelme dijo presente, finalmente se rechazó la posibilidad que dicho encuentro se desarrolle en el São Januário, cancha de Vasco.

El Xeneize rechazó dicha posibilidad por no aceptar contar con menos entradas (4000) de las previstas originalmente, lo que abre el juego a que el partido se mude al Estadio Maracaná o al Olímpico Nilton Santos, las dos opciones que ahora pican en punta como sedes.

El pacto era recíproco. De aceptar la propuesta, ambos equipos iban a contar con la misma cantidad de público en La Bombonera. En tal sentido, Boca no estuvo de acuerdo con esa cláusula, por lo que los brasileños deberán atender esa cuestión y buscar un nuevo lugar.

Ante esta situación, como se apuntó, las opciones son los dos estadios más grandes de Río de Janeiro, con la preferencia puntual de Vasco hacia el mítico recinto que albergó las definiciones de dos Mundiales.

No obstante, el consorcio de Flamengo y Fluminense no quieren ceder la cancha, argumentando que el Mengao debe jugar con Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores esa misma semana. De no avanzar ninguna de las opciones, el estadio candidato podría ser el Engenhao, cancha de Botafogo.

Vale recordar que el São Januário, el estadio donde suele hacer de local Vasco da Gama, no está habilitado por el reglamento de la competición ya que no alcanza el mínimo establecido de 30.000 espectadores.