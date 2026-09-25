Flores volvió a entrenarse en Boca y Arruabarrena ya tiene el equipo para enfrentar a Racing

Leandro Brey estará en el arco de Boca ante Racing por la ausencia de Montero, convocado a la selección Colombia.

Boca contó este viernes con la reincorporación de Leonel Flores a los entrenamientos tras haber trabajado los últimos días con la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Con la vuelta del pibe, Rodolfo Arruabarrena tiene todo listo para enfrentar a Racing el domingo a las 17 en el Gigante de Arroyito, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El Vasco fue claro en su premisa y no piensa traicionarse. «Iremos partido a partido poniendo lo mejor», sostuvo en conferencia de prensa, por lo que, sin lesionados ni suspendidos y con el cruce ante Unión el 4 de octubre como siguiente desafío, el once del Xeneize sale prácticamente de memoria.

La única baja será la de Álvaro Montero, citado a la selección Colombia para la fecha FIFA. En su reemplazo, Leandro Brey ocupará el arco de Boca. El resto del equipo será el mismo que derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

La probable formación de Boca ante Racing por Copa Argentina

Los once del Xeneize serían con: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Por otro lado, una vez finalizado el cruce en Rosario, el plantel xeneize emprenderá la vuelta a Buenos Aires y Leonel Flores se sumará otra vez a la Selección. Muy conforme con lo visto, el DT Lionel Scaloni lo seguirá de cerca y lo exigirá al máximo.

Tal como pasó con Tomás Aranda en la previa del Mundial, la idea es hacerlo debutar en esta fecha FIFA. El amistoso al que apunta el cuerpo técnico es el de Burkina Faso, el 3 de octubre, en la cancha de River.