El único argentino que compitió en Malasia, donde este fin de semana se disputa el GP de Bahréin de F1

El Circuito Internacional de Sepang, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Bahréin, es el trazado que, hacia fines del siglo pasado, abrió el camino de Medio Oriente en la consideración global de la Fórmula 1.

Su llegada al calendario mundial en 1999 (triunfó el irlandés Eddie Irvine con Ferrari), como sede de la penúltima cita de aquella temporada, motivó a otras grandes potencias económicas a iniciar gestiones y tratativas para también ganarse su lugar en la principal manifestación del deporte motor.

Desde aquella primera edición, Malasia permaneció de manera ininterrumpida como Gran Premio hasta 2017, momento en que los organizadores decidieron rescindir el contrato ante la falta la poca respuesta de los fanáticos en las últimas ediciones.

El primer podio de Malasia. Eddie Irvine se quedó con la carrera de 1999, siendo escoltado por Michael Schumacher y Mika Hakkinen.

Ese dato marca algo importante. Solo 10 de los 23 integrantes de la actual parrilla de pilotos conocen las prestaciones y los secretos del circuito de Sepang, de 5,543 metros de extensión. Entre aquellos que harán su debut, se encuentra naturalmente Franco Colapinto, piloto de Alpine, que este fin de semana buscará reivindicarse tras lo ocurrido el pasado sábado en Bakú.

Un solo argentino tuvo la dicha de competir en Malasia, en sus 18 años de presencia activa en la F1. Ese fue el platense Gastón Mazzacane, quien aceleró en las temporadas 2000 y 2001, respectivamente.

En la primera de ellas, a bordo de un Minardi-Fondmetal (Ford), el Rayo debió abandonar por la rotura de su impulsor. En tanto que en su última participación, sobre un Prost-Acer (Ferrari), el argentino logró cruzar la meta en el 12° puesto. La fecha siguiente, en Imola, significó su último GP en la F1 tras ser despedido por el francés Alain Prost.